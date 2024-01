„Elég volt Ficóból!” – a kormány lépései ellen tüntettek Pozsonyban

A tömeg azt skandálja, „Ficót a börtönbe!”, „Nem maradunk csendben!”. A színpadon felszólalt Branislav Gröhling, az SaS ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője. A tömeg Peter Pellegrininek, a Hlas elnökének neve hallatán azt skandálja: „Csicska!”

Gröhling egyebek mellett arról is beszélt, meg kell akadályozniuk, hogy Pellegrini államfő legyen. „A mi államfőnk Ivan Korčok” – jelentette ki. A tömeg Korčok nevét skandálta.

Végül Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke szólt a tömeghez, aki szerint a pozsonyi megmozdulásra 20 ezren jöttek el. A tömeg felett több drón is figyeli a megmozdulás résztvevőit, minden bizonnyal ezen felvételek alapján lehet megbecsülni a tömeg nagyságát. Šimečka arra is emlékeztetett, húsz további városban is tüntetés zajlik.

Šimečka a pódiumon arról beszélt, a PS, a KDH és az SaS ugyan sok mindenben nem ért egyet, de a demokrácia érdekében együtt fognak működni.