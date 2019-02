Együtt indul az EP-választáson a Spolu és a Progresszív Szlovákia

A két liberális párt közös listát állít az EP-választásokon. A politikai formációk vezetői elmondták, a 2020-as parlamenti választások előtt és után is együtt dolgoznak majd, de a pártok fúzióját nem tervezik. Beblavý szerint a pártok külön indulására csak akkor kerülhet sor, ha az összefogás miatt elfordulnának tőlük a szavazók.



Beblavý hozzátette, igazi személyiségeket és kiváló szakembereket sikerült felvenniük a listára. Az első helyet Michal Šimečka (PS) kapta, közvetlenül mögötte pedig Vladimír Bilčík (Spolu) foglal helyet. A harmadik hely pedig Simona Petríké, aki jelenleg független képviselőként dolgozik a pozsonyi parlamentben, de a Spolunak is a tagja. Az egész listára a két párt egyenlő számú jelöltet állított.

„Nem a fizetésért mennek oda, vagy ellógni a munka elől, hanem dolgozni”

– hangsúlyozta Beblavý.



A Spolu vezetője arról beszélt, Szlovákiának a nyugathoz képest tapasztalható lemaradásáért az elmúlt 15 év politikusai a felelősek. Štefunko a közös európai jövőre helyezte a hangsúlyt. A PS vezetője szerint most arról kell dönteni, hogy egy populisták által uralt, széttöredezett Európát szeretnénk, vagy egy közös jövőben is tudunk-e gondolkodni.



Beblavý elmondta, hogy amennyiben több jelöltjük jut be az EP-be, a Spolu tagjai valószínűleg az Európai Néppárt (EPP), a PS jelöltjei azonban a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) frakciójába ülnek majd be, de végső soron erről maguk a megválasztott képviselők döntenek majd.



A Spolu és a PS koalíciójának a EP-választásokon az 5 százalékos küszöböt kell elérnie, a 2020-as parlamenti választásokon azonban már 7 százalékos eredményt kell megugorniuk, hogy a törvényhozásba jussanak. A januári Focus felmérés szerint a választók 4,9 százaléka szavazna a PS-re és 3,5 százaléka a Spolura. Egy másik, ugyancsak a Focus által készített januári kutatásban a PS-Spolu koalíció 10,4 százalékos eredményt ért el. Meg kell azonban jegyezni, hogy a két pártot közösen vizsgáló felmérés más módszertannal készült.

Kérdésünkre Grigorij Mesežnikov politológus elmondta, van a szavazóknak egy polgári értékeket valló csoportja, akik eddig nem találták meg az értékrendjüknek megfelelő politikai szubjektumot. Ezt a szerepet most betöltheti a két párt koalíciója. Másrészt a két párt százalékai külön-külön a bejutási küszöb környékén mozogtak, az összefogásuk azonban meggyőzheti a választókat, hogy a szavazataik nem vesznek el, a koalíció elérheti a parlamenti küszöböt.



Az EP-választásokat május 25-én rendezik. Szlovákia polgárai 14 képviselőt küldhetnek az uniós parlamentbe.