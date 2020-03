Egyre szigorúbb korlátozások a vírus miatt

A válságstáb ülésére már a leendő kormányfőt, Igor Matovičot, az OĽaNO elnökét is meghívták. A felvételen balra látható az ablak mellett.

Két emberrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma: egy kassai és egy turócszentmártoni kórházban igazolódott be a fertőzés gyanúja.

Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a vírus terjedésének csökkentése érdekében mától két hétig tilos kulturális- és sporteseményeket szervezni, és az ország teljes határszakaszán bevezetik az ellenőrzéseket. A cseh mintára mától mindenkit, aki Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból tér haza, kéthetes házi karanténra köteleznek. Aki megszegi a kötelező karantént, az 1650 eurós büntetésre számíthat.

Bár a válságstáb nem tanácsolta, a koronavírus miatt hétfőn bezárták a középiskolákat Pozsony, Nagyszombat és Kassa megyében, Pozsony megyében az alapiskolákat is, emellett számos város és iskola döntött úgy saját hatáskörében, hogy szünetelteti az oktatást. Pellegrini arra kéri a többi megyét, hogy alaposan gondolják át, követik-e a három kerület példáját, hiszen a 10 évesnél fiatalabb gyerekekkel a szülőknek otthon kell maradniuk, és ez gondot okoz a munkaadóknak.A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket ne bízzák a nagyszülőkre.

Pellegrini szerint viszont ez nem jelenti azt, hogy a gyerekek szabadon plázázhatnak vagy mozizhatnak.

„Azért zárjuk be az iskolákat, hogy a gyerekek otthon maradjanak, így csökkentve az esélyt arra, hogy olyanokkal találkozzanak, akik megfertőzhetik őket. Nem pedig azért, hogy több szabadidejük legyen kirándulásra és szórakozásra”

– magyarázta Pellegrini.

Ugyanerre kérte azokat is, akik házi karanténban tartózkodnak. „Ha valakit arra kérnek, maradjon otthon, akkor az maradjon otthon” – szólított fel a miniszterelnök, mivel egyes esetekben azt tapasztalta, hogy akiknek otthon kellene lenniük, utazgatnak, és erről képeket töltenek fel a közösségi oldalaikra. Pellegrini ugyanakkor felszólította a polgárokat, hogy a létrehozott segélyhívó számokat tényleg csak azok hívják, akiknek segítségre van szükségük, s vért is csak azoktól vesznek, akiknek tüneteik vannak. Arra ugyanis nincs kapacitás, hogy preventív okokból is vegyenek vérmintákat olyan emberektől, akik tünetmentesek.

Nem tagadja a kormányfő, hogy akut hiány van szájmaszkokból, ezért is díjazta, hogy a báni Zornica textilipari vállalat kész átállítani a gyártási folyamatot úgy, hogy szájmaszkokat gyártsanak. Ennek köszönhetően akár 20 ezer védőmaszk is készülhet naponta.

A Szlovák Gyógyszerészeti Kamara arra kéri a krónikus megbetegedésekben szenvedőket, hogy a lehető legnagyobb adagban – legtöbb gyógyszer esetében ez háromhavi – írassák fel maguknak az orvosságokat. Ezzel is csökkentve a patikák látogatásának gyakoriságát. Aki a koronavírus tüneteit (láz, száraz köhögés, légzési nehézség, ízületi fájdalom) tapasztalja magán, annak körzeti orvosát, vagy a közegészségügyi hivatalt kell hívnia a 0917 222 682-es telefonszámon, s kerülni kell a többi emberrel való kapcsolatot. Az egészséges páciensek, ha tehetik, legalább egy hónappal halasszák el gyógyszertári látogatásukat.

Pellegrini szerint mától Szlovákia minden határán megkezdik az országba érkező személyek ellenőrzését: szórólapokat osztogatnak a koronavírussal szembeni védekezésről és véletlenszerűen hőmérsékletet mérnek.

Hétfőn egyébként a Szlovák Nemzeti Színházat is bezárták, két hétre minden előadást töröltek, mivel a színház egyik alkalmazottjánál beigazolódott a koronavírus-fertőzés.