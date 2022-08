Egyelőre nem számolnak a nagy kapacitású oltóközpontok újranyitásával

„Háromszor, de akár tízszer annyi oltást is képesek lennének beadni, mint amennyire jelenleg igény van” – szögezte le. Ha megugrana az érdeklődés, a nagy kapacitású oltóközpontok rendelkezésre állnak. „Továbbra is hat megyével működünk együtt, szükség esetén megszólítanánk őket, de most úgy látjuk, erre nem lesz szükség” – tette hozzá.

Kukanová arról is beszámolt, hogy ősszel Szlovákiában is hozzáférhetők lesznek a koronavírus omikron variánsához igazított vakcinák, az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyására várnak. „A jóváhagyás után azonnal megkezdődik a szállításuk” – mondta.

Az új vakcinát a kockázatos csoportokba tartozóknak szánják. „Elsősorban az immunhiányos páciensekről és az 50 év felettiekről van szó” – jegyezte meg. A veszélyeztetett pácienseknek azonban azt ajánlja, ne várjanak az új vakcinára, és oltassák be magukat a most hozzáférhetőkkel. „Hogy védettek legyenek már a járvány őszi hulláma előtt” – tette hozzá.