Egyelőre mégsem regisztrálhat minden szlovákiai magyar a magyarországi oltásra, legalábbis hivatalosan

A lapunk rendelkezésére bocsátott korábbi információk szerint a külhoni magyarok, köztük a szlovákiai magyarok a keddi naptól tudnak online regisztrálni magyarországi oltásra. Később azonban kiderült, a regisztrációs rendszer ezt hivatalosan egyelőre nem teszi lehetővé. A magyarországi oltásra való jelentkezés feltétele jelenleg ugyanis a magyar állampolgárság, ennek hiányában a magyarországi tartózkodási engedély. Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok mellett csak a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok és a hosszabb ideje Magyarország területén élő külföldiek kérhetik ott az oltást.

Ahogy arról beszámoltunk, az oltást az utóbbi csoport tagjai ugyan megkapják, de sokuknak nem postázták az ún. védettségi igazolványt. Márpedig ehhez az igazolványhoz kötődik a járványügyi korlátozások alóli kivételek jelentős része.

Szerdán több forrásunk is arról számolt be, amit korábban Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetője is elmondott lapunknak, hogy a magyarországi oltási regisztrációt valószínűleg kiterjesztik a magyar állampolgársággal nem rendelkező határon túli magyarokra is. Ennek részleteiről érdeklődtünk a magyar illetékeseknél, de egyelőre nem kaptunk választ.

Egy olvasónk azonban felhívta a figyelmünket, hogy a magyar regisztrációs rendszer egy hibája miatt magyar tartózkodási engedéllyel nem rendelkező szlovákiai állampolgárként is regisztrálni tudott az ottani oltásra. Az internetes űrlap a „Tartózkodási engedély száma” nevű mezőbe beírt útlevélszámot is elfogadja. Így akinek semmilyen magyarországi dokumentuma nincs, az is regisztrálni tud.