Egy hónapon belül lezárulhat a nyomozás az Alkony-ügyben

Egy hónapon elül lezárulhat a nyomozás az Alkony-ügyben (Súmrak) – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Ľubomír Daňko, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) igazgatója. Az ügyben Robert Fico volt kormányfő és Robert Kaliňák volt belügyminiszter (mindkettő Smer), valamint Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitány és Norbert Bödör nyitrai vállalkozó ellen is eljárás zajlik.

Hamran István országos rendőrfőkapitány arról is beszámolt, hogy a NAKA segítségével már 17 embert ítéltek el jogerősen, közülük többen a Fico-kormány jelöltjei voltak, vagy annak megbízatási ideje alatt töltöttek be funkciókat. Hozzátette, hogy a NAKA nyomozói fokozatosan jutottak el vezető beosztású személyekig, akiknek eredetileg az lett volna a feladatuk, hogy a szervezett bűnözés és a korrupció ellen harcoljanak. „A nyomozók olyan személyek bűnösségét igazolták, akik a Fico-kormányok jelöltjei voltak, és rendkívül magas pozíciókat töltettek be, nem csak a rendőrségnél” – szögezte le Hamran.

Jogerős elítélték már például Dušan Kováčik volt különleges ügyészt, Boris Beňát, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójának volt helyettesét és Lenka Wittenbergerovát, a Pénzügyi Igazgatóság volt elnökét.

Hamran azt is elmondta, hogy a Tisztítótűz (Očistec) akció keretében összesen 25 személy ellen emeltek vádat, 17-et már jogerősen elítéltek, és egy, még nem jogerős ítélet született.