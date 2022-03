Eddig közel 200 ezer ukrajnai menekült érkezett, további százezrek jöhetnek még

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter a TA3 politikai vitaműsorában vasárnap elmondta, az Ukrajnából érkező menekültek számára az állam több ezer szálláshelyet tart készen, de ezek a következő hetekben betelhetnek. Szerinte a következő hetekben akár 100 ezer ember is kérheti nálunk az átmeneti menekültstátuszt. A tárcavezető szerint ezért a koalíció el szeretné fogadni, hogy a menekülteket befogadó kereskedelmi szállásadóknak is fizessen ezért az állam. Ha ezt jóváhagyják, akkor ez visszamenőleg is érvényes lenne, így azok is kaphatnának pénzt az államtól, akik már most is menekülteket szállásolnak el.

Az ellenzéki Hlas vezetője, Peter Pellegrini a vitaműsorban arról beszélt, hogy az ő értelmezése szerint az állami költségtérítés csak azoknak járna, akik olyan személyeket fogadnak be, akik kérvényezték az átmeneti menekültstátuszt. Attól is tart, hogy a menekülthullámmal olyan személyek is érkezhetnek, akik nem Ukrajnából indultak útnak és nem a háború elől menekülnek, amivel a gazdasági okokból Európába érkező személyekre utalt. „Semmi esetre sem szeretnék migránsokkal riogatni, azoknak kell segíteni, akiknek segítségre van szüksége” – mondta Pellegrini.

(TA3, czg)