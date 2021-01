A következő két hétvégén zárva lesz az összes postahivatal, e-mailben érkezhet a szombati Új Szó

A Szlovák Postánál továbbra sem javult a helyzet, a holnap, vagyis szombaton megjelenő napilapokat ezúttal is csak hétfőn kézbesítik a megrendelőknek, akik ugyanerre számíthatnak a jövő héten is. Ebben a helyzetben az Új Szó a rendelkezésére álló eszközökkel szeretné kárpótolni az előfizetőit.

Pozsony | A Szlovák Postánál továbbra sem javult a helyzet, a holnap, vagyis szombaton megjelenő napilapokat ezúttal is csak hétfőn kézbesítik a megrendelőknek, akik ugyanerre számíthatnak a jövő héten is. Ebben a helyzetben az Új Szó a rendelkezésére álló eszközökkel szeretné kárpótolni az előfizetőit.

A hét vége felé közeledve a Szlovák Posta ezúttal is bejelentette, hogy a hétvégi lapokat nem kézbesíti, vagyis az előfizetők a lapok szombati, január 16-ai számához így csak hétfőn, január 18-án juthatnak majd hozzá. Ezúttal azonban már előre szóltak, hogy ugyanezt a forgatókönyvet követik egy héttel később is, vagyis a január 23-ai lapokat is csak 25-én viszi ki a postás. A múlt hetihez hasonlóan most és jövő hétvégén, vagyis január 16–17-én valamint 23–24-én zárva tart az összes szlovákiai postahivatal is. Iveta Dorčáková, a Szlovák Posta szóvivője szerint tovább nőtt azon alkalmazottaik száma, akik elkapták a fertőzést vagy a fertőzés gyanúja miatt karanténba kellett vonulniuk, ami a postai szolgáltatásokra is rányomja a bélyegét. Több helyen késhet vagy akadozhat a kézbesítés, és a postahivatalok nyitvatartási ideje is az egyik pillanatról a másikra változhat.

Ebben a helyzetben az Új Szó a rendelkezésére álló eszközökkel szeretné kárpótolni előfizetőit. Ennek legpraktikusabb módja az, ha a napilap friss, digitális oldalait, amíg a korlátozás tart, szombatonként e-mailben eljuttatjuk olvasóinkhoz. Azonban adatbázisunkat ehhez aktualizálni kell, hiszen a rendszerünkben meglévő elérhetőségek, e-mailcímek közben megváltozhattak. Ezért arra kérjük az előfizetőinket, hogy ide kattintva töltsék ki az adategyeztető lapot annak érdekében, hogy az Új Szó, legalább digitális formában, mindig eljuthasson hozzájuk. A néhány percet igénylő közreműködésüket a kapcsolattartás aktualizálásához előre is nagyon köszönjük.

Annak ellenére, hogy a Szlovák Postának egyre nagyobb gondot okoz az alkalmazottak hiánya, az állami társaság e héten jelentette be, hogy idén „átfogó reformokba” kezd, amelyek nagyjából 1500 alkalmazottjukat érintik majd. Közülük 756-ot elbocsátanak, a többieket pedig más beosztásba helyezik át, vagy csökkentik az óraszámukat. Dorčáková szerint ez nem függ össze a járvánnyal, hiszen már korábban döntöttek az elbocsátásokról. A szakszervezeteknek ugyanakkor annyit sikerült kiharcolniuk, hogy a Szlovák Posta vezetése által tervezett 900 helyett „csak” az említett 756 alkalmazottól váljanak meg. „A postát szeretnénk felkészíteni a digitális korszakra” – indokolja a reformok és az elbocsátások szükségességét Andrej Doležal közlekedési miniszter, aki szerint nem feltétlenül szükséges, hogy a legkisebb településeken is legyen postahivatal. A tárcavezető szerint a legszükségesebb postai szolgáltatásokat a helyi üzletek vagy községi hivatalok is biztosíthatnák.

Itt reklamálhatnak az olvasók Akik nincsenek megelégedve a posta szolgáltatásaival, azok a panaszukat szóban is jelezhetik az adott postahivatalon, de a posta honlapján (www.posta.sk) is közzétették az ezzel kapcsolatos nyomtatványokat. A panaszt elküldhetik a staznosti@slposta.sk, zakaznickyservis@slposta.sk e-mail-címekre, de levélben is elküldhető a posta címére (Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1). Akik a panasz elbírálásával nincsenek megelégedve, azok a második körben a postai ombudsmanhoz fordulhatnak (Slovenská pošta, a.s., Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., Ombudsman, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1), akinek a levelüket az ombudsman@slposta.sk címre is elküldhetik. Reklamációjukat kiadónknál is bejelenthetik a 0905 384 933-as telefonszámon vagy a predplatne@newsandmedia.sk e-mail címen.