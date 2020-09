Drágulást hozhat az új hulladéktörvény

Martin Katriak, a Szlovák Kereskedelmi Szövetség (ZOSR) elnöke szerint, ha a most közzétett módosításjavaslatot változások nélkül fogadják el, akkor az újrahasznosítási díjak jövő januártól az eddigieknek a hatszorosára nőhetnek. - TASR-felvétel

„Szlovákiában szétesőben van a hulladékgazdálkodás, ezért elengedhetetlen a hulladéktörvény módosítása” – indokolja a kormány által szerdán elfogadott módosításjavaslat jogosságát Ján Budaj környezetvédelmi miniszter. Szerinte az eddigi szabályok kezdettől fogva rosszak voltak, így nem csoda, hogy a koronavírus-járvány miatt összeomlott a hulladékgazdálkodás.

„A termelők és a kereskedők által befizetett összeg a rendszer fenntartásához sem elegendő. Idén nyáron 400 településnek nem volt szerződése a hulladék elszállítására”

– mondta Budaj. Az új szabályozással azonban nem mindenki ért egyet. A kereskedők szakmai szervezete már egy nappal a szerdai kormányülés előtt ellentámadásba lendült, ízekre szedve a környezetvédelmi tárca javaslatát. Azt a kereskedők sem vitatják, hogy szükség van a módosításokra, Martin Katriak, a Szlovák Kereskedelmi Szövetség (ZOSR) elnöke szerint azonban ezeket nem így képzelték el. „Ha a most közzétett módosításjavaslatot változások nélkül fogadják el, akkor az újrahasznosítási díjak jövő januártól az eddigieknek a hatszorosára nőhetnek, ami hatalmas terhet jelent majd a kereskedőknek, azonban nem csupán nekik” – figyelmeztet Katriak, arra utalva, hogy a díjak növelése az árakra is hatással lehet. A kereskedők szakmai szervezete azt is kifogásolja, hogy egy ilyen fontos törvénymódosítást a környezetvédelmi minisztérium anélkül próbál meg áterőszakolni a jogalkotáson, hogy előtte egyeztetett volna az érintett szakmai szervezetekkel.

„Az egyeztetésre már csak azért is szükség lett volna, mivel a termelők és a kereskedők már megkötötték a szerződéseket a jövő évi árakról, a kereskedők így nem tudják majd kellő mértékben beépíteni a fogyasztói árakba az újrahasznosítási díjak növelését. Mindennek fatális következményei lehetnek a kereskedők és egyéb vállalkozások gazdálkodására”

– tette hozzá Katriak.

„Mi nem a lobbicsoportoknak és az üzletláncoknak dolgozunk. Ha ez utóbbiak a hulladékgazdálkodás és a biztonságos lakókörnyezet kárára szeretnének extraprofitot termelni, akkor ezt mondják meg a lakosság és a fogyasztóik szemébe”

– reagált a Szlovák Kereskedelmi Szövetség bírálatára a környezetvédelmi miniszter. Budaj szerint az újrahasznosítási díjak összegéről egyébként a hulladéktörvénytől függetlenül döntenek, és az új díjszabást az elfogadása előtt szakmai vitának vetik alá. A tárcavezető ezzel kapcsolatban egy szakmai kerekasztal összehívását javasolja a média részvételével.