Downing Street: megtartják kedden a parlamenti szavazást a Brexit-megállapodásról

London | Theresa May brit miniszterelnök szóvivője szerint a terveknek megfelelően megtartják kedd este az alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról.

A Downing Street szóvivője hétfői tájékoztatóján kijelentette, hogy Theresa May a hétvégén az Európai Unió vezetőivel tartott telefonos megbeszéléseket, és erről hétfőn konferenciahívásban számolt be kabinetje tagjainak.

A konferenciahívásról már hétfő délelőtt hírek terjedtek el a brit médiában, azzal a feltételezéssel, hogy May a szavazás elhalasztást közli kormányának tisztviselőivel. A kormányfői hivatal szóvivője hétfői tájékoztatójában a parlamenti szavazás megtartásáról számolt be a sajtónak, a konferenciahívás után azonban két kormányforrás is azt mondta a BBC közszolgálati médiatársaságnak, hogy nem lesz szavazás a keddi időpontban.