Danko: Ha Pellegrini államfő lesz, a tárcák újraosztását fogja kérni az SNS

Andrej Danko szerint egyre valószínűbb, hogy végül ő is indul az államfőválasztáson – az SNS elnöke ezt a TASR-nek adott interjúban mondta. Ha Peter Pellegrini házelnököt, a Hlas elnökét választják meg államfőnek, az SNS a posztok újraosztását fogja kérni a kormánykoalícióban. Azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy az SNS miniszteri klubjában is változások lesznek.