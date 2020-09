Csökkent a káosz, de a szabályozás még ködös

A határátlépés iránt érdeklődők Facebook-csoportokban osztják meg egymással a tapasztalataikat. Többen arról számoltak be, hogy a komáromi átkelőn szerdán mindössze néhány másodperces személyigazolvány-ellenőrzés után beengedték őket Magyarországra, nem vették fel az adataikat. Korábban ugyanis a magyar hatóságok egy nyomtatványt töltettek ki az utazókkal, amellyel azt akarták ellenőrizni, hogy az országba belépő személyek csak a megengedett 24 órára és csak a 30 kilométeres határsávba mennek-e Magyarországra.

A Sme napilap riportere szerdán a Migléc–Tornyosnémeti átkelőnél próbált Magyarországra jutni. A határellenőrzést végző magyar rendőrök arról kérdezték, van-e munkahelye vagy lakcíme az országban, és ezek hiányában nem engedték át a határon. „Ha semmilyen lakhatást, tartózkodást, vagy munkahelyet bizonyító dokumentum nincs önöknél, nem engedjük be önöket” – közölte a Sme munkatársával a magyar rendőr Miglécnél.

A 30 km-es határsáv

A határzárat elvben Magyarországon belül a rendőrség ellenőrzi. Vizsgálhatják, hogy a szomszédos országokból, így a Szlovákiából érkező személyek a 30 kilométeres határsávon belül maradnak-e. Az erről szóló szabályozás szerint a határsávba való belépéshez egyébként semmilyen igazolás nem kell. Ha a rendőrök Magyarországon belül, például egy közúti ellenőrzés során, igazoltatnak egy érintettet, és kiderül, hogy az átlépte a 30 kilométeres sávot, akkor kiutasítják az országból. A magyar rendőrség sajtóosztályától próbáltuk megtudni, hogy ezt miként kivitelezik, ha a belépéskor semmilyen dokumentumot nem kapnak az utazók, de lapzártáig nem értük el az illetékeseket.

Ha a magyar rendőrség belföldön ellenőrizné, hogy a szomszédos országok polgárai a 30 km-es határsávban maradnak-e, akkor érdekes helyzetbe kerülnek azok, akik jelenleg a határsávon kívül tartózkodnak, de még a határzár életbe lépése előtt utaztak be Magyarországra. Így például azok, akik hétfő éjfél előtt mentek nyaralni a Balatonhoz és most szeretnének hazajönni Szlovákiába. Úgy tudjuk, a magyar hatóságok azt javasolják, ilyen esetben az érintettek a szállásadójuktól kérjenek igazolást arról, hogy még a határzár előtt, tehát hétfő éjfél előtt érkeztek az országba. Egy közúti ellenőrzés esetén az igazolással lehet bizonyítani, hogy az érintettek nem sértették meg a 30 kilométeres határsávra vonatkozó előírást.

Szigorú vonatellenőrzés

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szlovákiából Magyarországra közlekedő vonatok is menetrend szerint járnak. A Magyar Államvasutaknál (MÁV) aziránt érdeklődtünk, hogy a Pozsony és Budapest között közlekedő EuroCity-járatokon milyen intézkedésekre kell számítaniuk az utasoknak, de erről nem volt információjuk. A járványügyi helyzetet kezelni hivatott magyar operatív törzs ügyfélszolgálatától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kérdéses vonatokon is várható határellenőrzés. Arról azonban nem tudtak mondani semmit, hogy ez milyen formában valósul meg.

Azok a szlovák állampolgárok, akik külföldről térnének haza, de át szeretnének utazni Magyarországon, csak bizonyos tranzitfolyósokat használhatnak. Erre vonatkozóan a magyar rendőrség hivatalos honlapján, a www.police.hu oldalon, a Határinfó aloldalon található egy interaktív térkép, amely az egyes belépési pontokhoz rendelt útvonalakat és kilépési pontokat tartalmazza. A tranzitforgalom csak ezeken a meghatározott útvonalakon engedélyezett, és csak bizonyos pihenőkön lehet megállni. Kizárólag egészségügyi, vagy műszaki okok miatt lehet máshol leállni. Legfeljebb 24 órán belül pedig meg kell történnie az országból való kilépésnek. A magyar hatóságok az átutazóktól megtagadhatják a belépést, ha felmerül a fertőzöttség gyanúja.

Káosz a repülőkön

A magyarországi légi közlekedésre vonatkozóan a szlovák rendőrség korábban azt közölte, hogy mivel az állam alapesetben nem enged be külföldieket a területére, azok a nemzetközi reptereken nem is szállhatnak fel a gépükre. Azoknak a szlovák állampolgároknak, akik valamely magyar reptérre érkeznek meg, 24 órán belül el kell hagyniuk az ország területet. A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság minden járat minden utasát a határellenőrzési pontnál okmányellenőrzésnek, illetve kötelező testhőmérséklet-mérésnek veti alá. A szlovák külügyminisztérium a honlapján azt írja, a nemzetközi légitársaságok dönthetnek úgy, hogy nem engedik fel a Budapestre tartó gépeikre a nem magyar állampolgárokat. Ezért azt tanácsolják a szlovák állampolgárságú utasoknak, hogy a budapesti érkezés, átszállás ügyében érdeklődjenek a légitársaságnál. Ugyanakkor a budapesti reptér azt közölte, azok a külföldiek, akik nem léphetnek be Magyarország területére, de a budapesti reptéren kell átszállniuk, az erre a célra kijelölt tranzitban várakoznak elutazásukig. A tranzitban várakozó utasoknak a Budapest Airport takarót, korlátlan wifi-hozzáférést, illetve igény esetén arcmaszkot biztosít.