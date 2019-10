Cseh milliárdosé lesz a Markíza

Új tulajdonosa lesz a legnézettebb szlovákiai kereskedelmi tévécsatornának, a Markízának és a cseh Novának is.

Pozsony | Új tulajdonosa lesz a legnézettebb szlovákiai kereskedelmi tévécsatornának, a Markízának és a cseh Novának is.

Mindkét csatorna a Central European Media Enterprises (CME) médiacsoportba tartozik, amelyet most a cseh milliárdos, Petr Kellner cége, a PPF vesz át az amerikai AT&T telekommunikációs vállalattól.

A Central European Media Enterprises (CME) régiónk országaiban 30 tévécsatornát üzemeltet. Szlovákiában a Markíza, a Doma, a Dajto és a Markíza International tartozik a portfóliójába, Csehországban pedig többek között a Szlovákiában is kedvelt Nova. A CME azonban a szlovén, a román és a bolgár piacon is jelen van, együttesen 30 tévécsatornát üzemeltetve, és 45 millió embert érve el az adásaival.

A nagyjából 15,5 milliárd dolláros vagyonnal a világ 73. leggazdagabb emberének számító Kellner a PPF Group vállalatán keresztül már alá is írta a CME megvételéről szóló szerződést, amely szerint hozzávetőleg 2,1 milliárd dollárt fizet a médiavállalkozásért. A tranzakcióra azonban még a CME részvényeseinek, az Európai Bizottságnak és az érintett országok versenyhivatalainak is rá kell bólintania, a jóváhagyás folyamata így akár hónapokig is elhúzódhat. Az előzetes becslések szerint a tranzakció a jövő év közepén zárulhat.

„A CME megvásárlásával a telekommunikációs portfóliónkat szeretnénk bővíteni a közép- és kelet-európai régióban. A CME egy jól működő társaság, az átvételét követően így nem szeretnénk elhamarkodott döntéseket hozni a működésével kapcsolatban” – indokolja a felvásárlást Kellner. Pavol Múdry, a bécsi székhelyű Nemzetközi Sajtóintézet (IPI) tagja szerint azonban az sem kizárt, hogy Kellner csak azért vásárolja fel az egész csoportot, hogy jó áron részenként túladjon rajta. „Ha jól tudom, a Markízán és a Nován kívül a többi adó nem nyereséges” – tette hozzá Múdry. Szerinte ugyan az sem kizárt, hogy Kellner felfuttatja a tévécsatornákat, hogy minél több pénzt hozzanak neki, nagyobb esélyt ad azonban a fokozatos eladásoknak.

„A nagy kérdés így csak az lehet, hogy végül kinek a kezébe kerül majd például a Markíza, és hogy milyen irányt vesz a hazai médiapiac, amelynek egyre több szereplője kerül a nagy pénzügyi csoportok irányítása alá” – mondta Múdry. Petr Kellner a PPF társaságán keresztül egyébként már jelen van Szlovákiában, övé az O2 Slovakia mobilszolgáltató. A PPF tulajdonában van azonban a szlovák és cseh Mall internetes üzletek 40 %-a is.

(mi, TASR)