Cséfalvay: A CoFoE alapján szorosabb európai együttműködést akar a lakosság

Pozsony | Az Európa jövőjéről szóló konferencia (CoFoE) eredményei azt mutatják, hogy a lakosok szorosabb európai együttműködést szeretnének szinte minden területen – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Cséfalvay Katalin korábbi parlamenti képviselő, az Institute for Central Europe igazgatója.

„Az ukrajnai háború világosan mutatja, hogy szorosabb együttműködésre van szükség az EU-ban, és az EU jövőjéről szóló további megbeszéléseknek is erről kellene szólniuk" – tette hozzá. A konferencia azt is megmutatta, hogy Szlovákiának nemcsak Brüsszelre és európai partnereire összpontosítva kell politizálnia, hanem „saját polgáraira is, akiknek még mindig nincs elegendő információjuk az EU-ról, és még mindig sok az előítélet az unióval szemben".

A CoFoE-n felmerült az EU alapszerződéseinek módosítása is. Cséfalvay arra figyelmeztetett, hogy a szerződések megnyitása mindig kockázattal jár, különösen ha valamelyik tagállam egyre kevésbé hajlandó konszenzusra törekedni.

„Úgy tűnik azonban, hogy a feszült nemzetközi helyzetre a szorosabb európai együttműködés a legjobb válasz, a CoFoE eredményei szerint a polgárok is ezt szeretnék. Attól függően, hogy ezt az akaratot milyen mértékben sikerül reális tervekre váltani, a szerződések felülvizsgálata is szóba jöhet" – mondta.

Cséfalvay szerint a konferencia önmagában nem jelent reformot. „De mindenképpen hasznos abból a szempontból, hogy szondázzuk az európaiak gondolkodását, és tere lehet a további megbeszéléseknek. Hasznos kezdeményezésnek tartom, mert megmutatta a lakosságnak, hogy az EU vezetését érdekli a véleményük, és hogy mindenkinek egyformán fontos a hangja" - mondta a TASR hírügynökségnek.

Cséfalvay úgy látja, az a tény, hogy a polgárok erősebb Európát akarnak, nagyon fontos válasz a nacionalista, Európa-ellenes és euroszkeptikus hangokra, amelyek az elmúlt években szinte minden tagállamban hallatszottak. „Már csak ezért is sikeresnek mondanám a CoFoE-t" – zárta Cséfalvay.