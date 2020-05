Családokat szakított szét a határzár

A határátlépést érintő korlátozások, melyeket a világjárvány miatt vezettek be, sok ember életét megnehezítik a határ menti régiókban. Köztük a szlovákiai magyarokét is, akik nem találkozhatnak Magyarországon élő rokonaikkal – számolt be erről Keszegh Béla komáromi és Eugen Szabó párkányi polgármester.