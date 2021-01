„Azért oltattam be magam, mert ez az egyetlen esélyünk a vírus ellen”

Az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonok lakói után már a 85 év feletti korosztály számára is elérhető a koronavírus elleni védőoltás, bár még nem minden járásban. Hogy hasznos tanácsokkal szolgálhassunk olvasóink számára, felkerestük Szabó Miklós hatodéves orvostanhallgatót, aki már maga is beadatta a vakcinát.

Pozsony | Az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonok lakói után már a 85 év feletti korosztály számára is elérhető a koronavírus elleni védőoltás, bár még nem minden járásban. Hogy hasznos tanácsokkal szolgálhassunk olvasóink számára, felkerestük Szabó Miklós hatodéves orvostanhallgatót, aki már maga is beadatta a vakcinát.

Ön miért döntött úgy, hogy beoltatja magát?

Én tulajdonképpen már a járvány kezdete óta arra vártam, hogy elkészüljön a megfelelő vakcina, mert pontosan tudtam, hogy ez az egyetlen esélyünk arra, hogy az életünk visszatérhessen a megszokott kerékvágásba. Amikor december végén értesültem róla, hogy az egészségügyi dolgozók közé sorolják a végzős orvostanhallgatókat is, azonnal cselekedtem, és szinte az elsők között regisztráltam. Előtte természetesen részletesen utánanéztem a vakcinának, amivel beoltottak, és a klinikai kutatások eredményei számomra meggyőzők voltak.

Nem tartott a mellékhatásoktól?

A mellékhatásokról is elolvastam az akkori legfrissebb információkat. Amikor január elején megkaptam az oltást, akkor az Egyesült Államokban és Kanadában már több mint 2 millió embernek adták be a vakcinát, és mindössze 8 személynél jelentkezett a legdurvább mellékhatás, vagyis az anafilaxiás sokk. Ilyen arányok mellett nem kellett sokat mérlegelnem. Figyelembe kell venni annak a 8 embernek az állapotát is, akiknél jelentkezett a reakció, de hangsúlyozom, hogy a folyamat kórházi körülmények között zajlik, ahol az anafilaxiás sokkot gyorsan el tudják látni.

Térjünk rá az oltás beadatásának folyamatára, amelyben első lépésnek a regisztrációt tekinthetjük. Milyen adatokat kell megadnunk, illetve honnan tudjuk, milyen helyszínre kell mennünk?

A regisztráció nem bonyolult, és ha a rendszer éppen nem omlott össze, akkor pár perc alatt be lehet jelentkezni. A korona.gov.sk nevű weboldalra kell ellátogatni, meg kell adni a személyes adatainkat, elérhetőségeinket, valamint azt is ki lehet választani, melyik városban szeretnénk beadatni az oltást. A dátumot szintén megadhatjuk, és ha esetleg az adott időpontban már nincs hely, azt a rendszer jelzi. A regisztráció után pár perccel kapunk egy SMS-t, amelyben ott a helyszín és a pontos időpont. Arra azonban ügyeljünk, hogy csakis akkor regisztrálhatunk, ha éppen abba a korcsoportba tartozunk, amelynek oltása éppen az adott fázisban zajlik, vagyis most csak a 85 év felettiek jelentkezhetnek.

Milyen az oltási központ? Mire kell számítanunk?

Nem sokban különbözik egy átlagos orvosi rendelőtől, talán csak annyi az eltérés, hogy itt többen dolgoznak. Először az adminisztratív feladatainkat kell elvégezni: ismét elkérik a személyes adatainkat, valamint részletesebb kórtörténetet készítenek, amelyben főként az allergiás reakciókra kíváncsiak. Fontos, hogy a kórtörténet megadásánál maximálisan figyeljünk, mert ha valamit rosszul diktálunk be vagy elhallgatunk, akkor az orvosokat is felkészületlenül érhetik a rajtunk jelentkező mellékhatások.

Kell várakozni ezeken a helyszíneken?

Erről általánosságban sajnos nem tudok nyilatkozni, mert nekem például egyáltalán nem kellett várnom, viszont vannak olyan ismerőseim, akik 2 órát is ott voltak a helyszínen, mire megkapták a vakcinát.

Fájdalmas az oltás?

Meglepő módon én alig éreztem, hogy beadták, szerintem az antigéntesztek kellemetlenebbek, mint ez a tűszúrás. Az oltás után még 1-2 napig fájt a vállam, de nálam más mellékhatás nem jelentkezett.

Az oltás után még megfigyelik az ember egészségi állapotát?

Igen, még fél órát kell várakozni egy külön teremben, éppen azért, ha valamilyen komoly reakció jelentkezne, akkor gyorsan tudjanak cselekedni. Ha nem történik semmi, akkor távozhatunk.

Kapott valamiféle igazolást arról, hogy megkapta az első adag oltóanyagot?

Amikor én kitöltöttem a papírokat, akkor az adminisztratív dolgozótól kaptam egy 4 oldalas dokumentumot, azt vihettem haza. Azt hiszem, akik most mennek, már másfajta igazolást kapnak.

Mikor kapja meg a következő dózist?

Mivel engem január 4-én oltottak be, ezért a következő adagot elvileg 25-én kellene megkapnom, de erről egyelőre nem értesítettek. Fontos, hogy ne regisztráljunk még egyszer a második oltás előtt, mert ismét SMS-ben tájékoztatnak. Az azonban kérdéses, hogy az SMS-t kitől kapjuk. Én úgy tudtam, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjából keresnek majd fel, de lehet, hogy egyenesen az oltási központ dolgozóitól érkezik majd az üzenet.

Mit gondol egyébként a szlovák oltási programról? Az utóbbi napokban egyre több bírálat éri, hogy lassú és nem működik megfelelően. Önnek mi a tapasztalata?

Nekem a személyes véleményem az, hogy a vakcinaprogramban kissé fejetlenség uralkodik. Nem tudják az egyes szervek, hogy kihez tartoznak és pontosan mi a feladatuk. Az előbb említett példából is ez látszik. Emellett a lassúság is probléma. Miután engem beoltottak, úgy értesültem, hogy Pozsonyban naponta mintegy ezer embert oltanak be. Ha megnézzük a főváros teljes lakosságát, akkor ilyen tempóban akár több mint egy évig is húzódhat a dolog. A teszteléssel foglalkoznak sokat, pedig inkább oltani kellene.

Mi a véleménye az idősek beoltásáról? Korábban kellett volna elkezdeni a vakcinázást ennél a korcsoportnál?

Igen, én úgy gondolom, a 65 év felettieknél az oltást az egészségügyi dolgozókkal szinte egy időben kellett volna elkezdeni. Jóval gyorsabban kellene haladni, mint most.