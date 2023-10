Čaputovánál a miniszterlista

Peter Pellegrini (Hlas) kedden bejelentette, a párt elnöksége jóváhagyta a miniszterjelöltek listáját, valamint rábólintott arra is, hogy ő induljon a házelnöki posztért. A hétfőn aláírt koalíciós szerződés alapján a Hlas 7 minisztert ad a kormányba, valamint a parlament elnöke is ebből a pártból lesz majd.

A jelölések terén nem született meglepetés, a sajtóban megjelent információk beigazolódtak: a belügyi tárca élére Matúš Šutaj-Eštokot, a szociális ügyekért felelős minisztériuméra Erik Tomášt, az oktatásügyi tárca vezetőjének Tomáš Druckert, a gazdasági minisztérium főnökének Denisa Sakovát, egészségügyi miniszternek Zuzana Dolinkovát javasolta a párt, az uniós alapokért és a helyreállítási tervért felelős miniszterelnök-helyettes pedig Peter Kmec lehet, a régiófejlesztésért és informatizációért Richard Raši felelhet majd. „A Hlas csakis a választóknak tartozik felelősséggel, a választóknak pedig azt ígértük, hogy változtatunk az ország irányításán. Ezt a felelősséget azokkal szemben is érezzük, akik nem ránk szavaztak, illetve nem vettek részt a választáson” – jelentette ki Pellegrini. Emlékeztetett pártja prioritásaira, például az áremelkedés megállítására, a regionális különbségek felszámolására, valamint az ország külpolitikai irányultságának megőrzésére. Hozzátette, a koalíciós tárgyalásokon sikerült elérniük, hogy olyan minisztériumok irányítását kapják meg, amelyek lefedik a párt prioritásaival összefüggő területeket. Hangsúlyozta, amint feláll az új kormány, hozzálátnak a kormányprogram kidolgozásához, céljuk, hogy minél több dolog belekerüljön a Hlas programjából.

A hétfőn aláírt koalíciós szerződés értelmében a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kezdetben kettő, januártól pedig összesen három minisztérium irányításáért felel majd Fico új kormányában. Az, hogy az egyes pártok kiket jelölnek a minisztériumok élére, kedden derült ki hivatalosan – Danko a TASR hírügynökségnek megerősítette, hogy a zöldtárca élére Rudolf Huliakot javasolják, a kulturális minisztériumot pedig Martina Šimkovičová vezetheti. Tomáš Taraba, a párt parlamenti képviselője, akinek neve korábban felmerült a kulturális tárca vezetése kapcsán, a TA3 hírtelevízió vitaműsorában elmondta, első körben képviselőket jelölnek miniszternek. Huliak jelölése ellen több tízezren tiltakoztak, elsősorban az oroszbarát, homofób és a klímaválságot tagadó kijelentései aggasztják a nyilvánosságot és a természetvédőket. Taraba kiállt kollégája mellett, érvelése során Fico hétfői kijelentését hívta segítségül, mely szerint „véget ért a civil szervezetek kormányzásának időszaka”. A politikus elárulta azt is, a koalíció megszüntetne néhány intézményt – feleslegesnek tartják például a társadalomellenes tevékenység bejelentőit védő hivatalt, mely feladata a korrupciót, illetve visszaélést bejelentő polgárok védelme.

Šimkovičová korábban a Markíza televízió műsorvezetője volt, 2015-ben azonban távoznia kellett a menekültek ellen uszító bejegyzései miatt. Egy évvel később Boris Kollár (Sme rodina) pártja listáján szerzett mandátumot a parlamentbe, rövid időn belül azonban a frakcióból is menesztették. A politikai pályafutását követően visszatért a képernyőkre – ezúttal azonban a Slovan TV internetes televízióban tevékenykedett, ami korántsem a megbízható tájékoztatásról híres – épp ellenkezőleg, a súlyos összeesküvés-elméleteket terjesztő portálok egyike. Šimkovičová vendégei főként a korábbi ellenzék képviselői voltak, akik többek között a járványügyi óvintézkedéseket is megkérdőjelezték. A leendő kulturális miniszter az LMBTQ-közösséget is élesen bírálta, 2017-ben a pozsonyi szivárványos felvonulás kapcsán osztotta meg homofób nézeteit a Facebook-oldalán. Šimkovičová jelölése meglepetést okozott, Taraba mellett Karol Farkašovský (SNS) neve merült fel, aki 2019-ben a párt európai parlamenti képviselőjelöltje is volt. A pártelnök kijelentette, első körben a képviselők kerülnek fel a jelöltek listájára, melyet Fico kézbesít Zuzana Čaputová államfőnek. Az, hogy januártól ki veheti át az új, sportért és turizmusért felelős tárcát, egyelőre hivatalosan nem derült ki, a Markíza tájékoztatása szerint azonban Ján Krišanda lehet a sportért felelős államtitkár az oktatási minisztériumban, és januártól ő kerülhet az új szaktárca élére.

Prioritások sora

A Hlas miniszterjelöltjei vázolták elképzeléseiket is, melyeket szeretnének a kormányprogramba foglaltatni. Denisa Saková leendő gazdasági miniszter fő célja a stabil energetika, az innováció és a tudományos kutatások támogatása, az ágazattal kapcsolatos törvényalkotási folyamat lecsillapítása. Rámutatott, az előző választási időszakban rengeteg jogszabály változott, ami kedvezőtlen környezetet eredményezett a vállalkozóknak és munkavállalóknak egyaránt. Zuzana Dolinková az egészségügyi tárca élén a gyermekorvoshiány miatt kialakult válságot és általában a munkaerőhiányt akarja megoldani az egészségügyben, szabályozná a kórházhálózat optimalizálásának folytatását, és megvizsgálná a helyreállítási tervvel kapcsolatos projekteket. Az iskolaügyben Tomáš Drucker az oktatási reformra, az oktatás minőségére, az inkluzív oktatásra, a kellő számú pedagógus biztosítására és a hatékony irányításra akar összpontosítani. Richard Raši, a régiófejlesztésért és informatizációért felelős miniszterjelölt partnerként akarja kezelni az önkormányzatokat és „forradalmi” változást ígér az uniós alapok felhasználásánál, folytatni akarja a bürokrácia csökkentését és a digitális transzformációt. Peter Kmec, mint a helyreállítási tervért felelős miniszterelnök-helyettes válságstáb felállítását tervezi az uniós helyreállítási terv végrehajtására, és el akarja érni, hogy az ország kilábaljon az úgynevezett közepes jövedelmi csapdából. Erik Tomáš a szociális ügyi tárca élén a háromoldalú érdekegyeztető tanács működését, a szociális párbeszédet akarja helyreállítani minden érintett bevonásával. Šutaj-Eštok új belügyminiszter először az illegális migráció ügyét akarja megoldani, feltölteni a rendőri állományt a kellő létszámra, és véget vetni a „rendőrháborúnak”. Újságírói kérdésre elmondta, ahogy Peter Pellegrini kormányzása idején, úgy most is szabad kezet kapnak a rendőrök.

Pellegrini egyébként kijelentette, a Smerrel és az SNS-szel kötött megállapodásnak nem része, hogy ő indul az államfői posztért. Nem zárta ki azonban, hogy a 2024 első felében esedékes elnökválasztáson ringbe száll. Megjegyezte, efféle döntést még nem hozott sem ő, sem a párt vezetése. „Azt elismerhetem, hogy figyelni fogom, hogyan alakul a társadalmi helyzet, és hogy lenne-e igény az ország polgárai részéről a jelöltségre. Ha úgy érezzük, hogy a polgárok ezt kívánják, akkor fogunk csak elkezdeni gondolkodni rajta” – mondta. Hozzátette, egyelőre a házelnöki feladataira akar összpontosítani, amennyiben az elnök kinevezi őt ebbe a tisztségbe.

Elnöki dilemma

Pellegrini meggyőződése szerint pártja miniszterjelöltjeit illetően nincsenek olyan kételyek, amelyek miatt Zuzana Čaputová államfő esetleg elutasítaná a kinevezésüket. Előre nem tájékoztatták az elnöki palotát a jelöltekről, így visszajelzést sem kaptak Čaputovától. A nyilvános bejelentés előtt koalíciós partnerükkel közölték az elnökség döntését.

A Smer elnöksége kedden szintén elfogadta a miniszterjelöltek listáját, neveket azonban egyelőre nem árultak el – először Čaputovát tájékoztatják. Richard Takáč elnökségi tag a tanácskozás után elmondta, a párt elnöke személyesen tájékoztatja az államfőt. Egyelőre kérdéses, mit lép Čaputová – azt már korábban jelezte, hogy problémát okozhat, ha olyan személyt jelölnek a pártok, aki ellen büntetőeljárás folyik, az azonban egyelőre nem világos, miként reagál például az SNS javaslataira.

Tiltakozás

A Progresszív Szlovákia (PS) élesen bírálta, hogy az SNS Rudolf Huliakot jelölte a környezetvédelmi, Martina Šimkovičovát pedig a kulturális minisztérium élére. Michal Šimečka, a progresszív párt elnöke felszólította a Smer és a Hlas elnökét, hogy akadályozzák meg e két személy jelölését a posztokra. Šimečka kijelentette, a miniszteri posztokon szakértőkre van szükség, nem pedig olyan emberekre, akik minimális szakmai tapasztalataikat személyes támadásokkal, összeesküvés-elméletek terjesztésével és gyűlölködéssel ellensúlyozzák.

Az OĽaNO a Hlas és az SNS miniszterjelöltjeit egyaránt bírálta, a mozgalom szerint egyszerre nevetséges és szégyenletes, milyen jelölteket választott a két párt, és ez legalább 15 éves visszalépést jelent az ország számára. Michal Šipoš (OĽaNO) felszólította az államfőt, jogköreit kihasználva utasítsa vissza egyes jelöltek kinevezését.

Pellegrini délelőtt újságírói kérdésre kijelentette, tiszteletben tartja az egyes pártok döntését, nem volt beleszólásuk abba, hogy kit jelölnek a posztokra. Emlékeztetett, a jelöltekért az adott párt elnökségének, illetve a kormányfőnek kell felelősséget vállalnia. Hangsúlyozta, a Hlas a harmadik helyen végzett az előre hozott parlamenti választáson, nem a legerősebb kormánypárt és nem ő tölti be a miniszterelnök szerepét. A körvonalazódó kormánykoalíció nyilatkozataira reagált a környezetvédelmi minisztérium jelenlegi vezetője – memorandumot írt alá a civil szféra kormánybiztosával a zöldtárca és a civil társadalom közötti párbeszéd biztosítása érdekében a környezet védelméről. „A nyilvánosság bevonása a politika kialakításába és végrehajtásába alapvető eszköz az állami intézményekbe vetett közbizalom növeléséhez” – mondta Filip Vagač, a civil társadalom fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hangsúlyoz- va, a nonprofit szervezetek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a szakpolitikákat érintő döntéshozatalban. „Ők képviselik azt a szakmai nyilvánosságot, amely hosszú ideje és az aktuális politikai helyzettől függetlenül foglalkozik az adott területtel” – figyelmeztetett. A Smer és az SNS képviselői rendszeresen támadják a civil szervezeteket.

(ba, TASR)