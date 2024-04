Čaputová: Szlovákia nem lehet csak papíron az EU és a NATO szövetségese

A két szervezethez való csatlakozást az egyik legfontosabb és legsikeresebb pillanatnak nevezte az ország történetében. „Valóban az egész ország sikere volt, minden egyes állampolgáré” - hangsúlyozta. Felidézte a belépés jelentőségét, és azt, hogy hogyan változtatta meg az ország mindennapi életét. „Az infrastrukturális fejlesztésekben, a munkahelyteremtésben, és az ország biztonságának megteremtésében” – tette hozzá.

Beszédében az államfő azt is leszögezte, az évfordulót sem szentelhetjük csakis az ünneplésnek, az EU- és NATO-tagság értékelésére is ki kell térni abból a szempontból, hogyan sikerült Szlovákiának formálnia a két szervezetet, és érvényesíteni saját érdekeit. „Egyértelműen akkor voltunk a legsikeresebbek, amikor következetes és olvasható partnerei voltunk a többi tagállamnak. Éppen ez teremtett számunkra számos lehetőséget és előnyt, amelyeket máig élvezünk” – szögezte le az államfő.

Arra is rámutatott, hogy bár az EU és a NATO is átalakult az elmúlt húsz évben, a csatlakozáskor lefektetett alapvető szabályok továbbra is érvényesek. „Minden tagállamnak működő demokráciának kell lennie” – húzta alá. Szlovákiának is kötelessége megőrizni a demokrácia alapértékeit. „Úgy tekintsünk ezekre az értékekre és védjük őket, mint amelyek lehetővé tették belépésünket a szövetségekbe” – figyelmeztetett. „Ezeknek az értékeknek a tisztelete a legerősebb kötelékünk a többi tagállammal, és mindenekelőtt az állampolgárainknak nyújtott előnyök zálogát jelentik” – zárta az államfő.

Az államfőtől Miroslav Adamiš, Bugár Béla, Martin Bútora, Milan Cerovský, Mikuláš Dzurinda, Andrea Matisová Elscheková, Ján Figeľ, Radovan Geist, Oľga Gyarfášová, Pavol Hrušovský, Peter Javorčík, Radovan Javorčík, Milan Ježovica, Rastislav Káčer, Ivan Korčok, Katarína Kováčová, Katarína Mathernová, Andrej Matišák, Rudolf Schuster, František Šebej, Maroš Šefčovič, Vladimír Šucha, Magdaléna Vášáryová, Peter Weiss, Miroslav Wlachovský vehetett át emlékérmet a csatlakozás évfordulóján, és in memoriam megkapta Vladimír Jakabčin, Eduard Kukan és Jozef Stank.