Čaputová reméli, a NATO-csúcson Ukrajna reményt kaphat a tagságra

Szlovákia azt akarja, hogy a szabályok, a nemzetközi jog, és ne a nyers erő elve határozza meg az országok közötti kapcsolatokat. Ezért támogatjuk az önök országát többféle módon, gazdasági, humanitárius, de katonai téren is. Önök – egy ki nem provokált agresszió áldozatai – joggal várnak támogatást tőlünk ahhoz, hogy megvédjék magukat" – mondta Čaputová Zelenszkij elnöknek. Kiemelte a szlovák állampolgárok és civil szervezetek ukrán népnek nyújtott segítségét.

Čaputová elmondta, támogatja azokat a békekezdeményezéseket, amelyek egy igazságos békéhez vezetnek, tiszteletben tartva Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Kifejezte támogatását Zelenszkij békekezdeményezésével kapcsolatosan is, amelyet ígéretes megoldásnak nevezett az orosz agresszióval szemben.

Felhívta a figyelmet az ukrán nép szenvedésére, az áldozatokra, amelyeket naponta követel ez a háború. „Ez a tény nem válhat számunkra megszokottá" - jegyezte meg az államfő.

Az elnök asszony kiemelte Szlovákia katonai segítségnyújtását és a kétoldalú együttműködést ezen a területen. Említést tett a további 16 darab Zuzana 2 típusú löveg gyártásáról szóló szerződésről, az első darabokat ezen a nyáron leszállítják. „Vállalataink közösen új típusú löveget is fejlesztenek, együttműködnek a lőszergyártás terén, és cégeink részt vesznek az aknamentesítésében is Ukrajna területén" - közölte.

Čaputová szerint az infrastruktúra fejlesztésével kell támogatni a még intenzívebb együttműködést. Az államfő rámutatott, ebből profitálni fognak a szlovák és az ukrán állampolgárok is. „Ezeket a lépéseket a jövőbe tekintve tesszük meg, egy olyan jövőképet tekintve, ahol az Európai Unió leendő tagjaként látjuk Ukrajnát" - tette hozzá a köztársasági elnök.

A vilniusi NATO-csúccsal kapcsolatosan Čaputová emlékeztetett a B9-országok álláspontjára, ezek az országok ugyanis egyetértenek abban, hogy Ukrajna jövője a NATO-ban van. „Egyetértettünk abban is, hogy meg kell erősíteni a gyakorlati és a politikai kapcsolatokat Ukrajnával, hogy segítsük az országot azon az úton, amely, ha a háború váget ér, és a körülmények ezt lehetővé teszik, az ország NATO-tagságához vezet" – fogalmazott az államfő, és hozzátette, a szövetség tagjai már 2008-ban megállapodtak abban, hogy Ukrajnának a NATO-ban a helye. Emlékeztetett Szlovákia kérésére is, például arra, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyát, Szlovákiát is beleértve.

Ukrajna újjáépítésével kapcsolatban Čaputová úgy fogalmazott, jelentős előrelépés történt az oktatás és az egészségügy területén, ebben szlovákiai vállalatok is segíthetnek. Kiemelte a kormány hozzáállását azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek a szomszédos országban terveznek tevékenykedni.

Zelenszkij nagyra értékelte Szlovákia segítségét és szolidaritását, valamint a jó kapcsolatokat és a magas szintű együttműködést. Elmondta, hogy konkrét projektekről tárgyaltak a szlovák államfővel, és hasznosnak nevezte a Čaputovával folytatott találkozót.

A jövő heti NATO-csúcstól Zelenszkij azt várja, hogy a szövetség konkrét lépések tesz Ukrajnával kapcsolatban, és ezeket pontos határidőhöz köti. Addig is, amíg országa a szövetség tagjává válik, nemcsak ígéreteket, hanem biztonsági garanciákat is szeretne Ukrajna számára.