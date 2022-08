Čaputová: Oroszország vessen véget Krím megszállásának

Oroszországtól továbbá követelik az emberi jogok betartását a félsziget minden lakójával szemben, beleértve az etnikai ukránokat és a krími tatárokat is, ezenkívül azt követelik, hogy vessen véget azok üldöztetésének, akik nem értenek egyet Krím illegális megszállásával.

„Krím Ukrajnához tartozik. A törvény az törvény. Így lehet egyszerűen összefoglalni a második alkalommal megrendezett csúcstalálkozó fő üzenetét. Közös nyilatkozatot fogadtunk el, amelyben kinyilvánítottuk, hogy Ukrajna szuverenitását és területi egységességét tiszteletben kell tartani” – közölte az államfő.

A csúcstalálkozón Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Andrzej Duda lengyel elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vett. Rajtuk kívül Kisida Fumio japán és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is jelen volt. A csúcstalálkozón csaknem 60 vezető vett részt, köztük a G7-es országoknak, az EU és a NATO tagországainak, illetve több ázsiai, afrikai és latin-amerikai országnak a képviselője is.