Čaputová magyarul posztolt Gombaszögről

Zuzana Čaputová köztársasági elnök ma a Gombaszögi Nyári Táborba látogatott, és a közösségi hálóra is posztolt az eseményről.

"Gombaszög a szlovákiai magyar fiatalok találkozójának tradicionális színhelye. Nemcsak egy sokéves, egészen 1928-ig visszanyúló hagyományos fesztiválról van szó, ennél mindig is sokkal többet jelentett. A közösség tagjai számára a gazdag kultúrműsoron túl ismerkedési lehetőséget és a társadalom kérdéseinek megvitatására szolgáló teret is kínált.

Gombaszög a magyar közösség számára egy jelkép. Ezért fontos, hogy ez a rendezvény továbbra is fenntartsa az ideológiai sokszínűségét és függetlenségét, amelyre mindig is törekedett. A Szlovák Köztársaság államelnökeként szeretnék közel állni az összes nálunk élő állampolgárhoz. Figyelmesen követem és a jövőben is követni fogom, hogy mi történik a magyar közösségben. Ezért adtam interjút a Patria rádiónak, és ma örömmel vettem részt a fesztivál keretén belül rendezett beszélgetésen. Köszönöm a nyitott és remek vitát, valamint a fesztivál résztvevői általi szívélyes fogadtatást."

- írja a bejegyzésben.