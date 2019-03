Čaputová: Ígérem, önökkel leszek

„Nagy alázattal fogadom ezt a döntést. Tudatosítom, hogy óriási felelősséggel jár. Köszönöm önöknek, hogy velem voltak, és én ígérem, hogy önökkel leszek. Köszönöm a támogatást, amit a kampány során tapasztaltam. Azokkal leszek, akik rám voksoltak, de azokkal is, akik bizalmát egyelőre nem sikerült elnyernem. Mandátumom alatt arra fogok törekedni, hogy elnyerjem azt” – ezek voltak Zuzana Čaputová első szavai, miután egyértelművé vált, hogy ő lesz Szlovákia új államfője.

„Örömmel tölt el a választás eredménye, s tudom, holnap számos interpretációját olvassuk majd el. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy nemcsak a győzelemnek örülök, hanem annak is, ahogyan lezajlott a választás. Sokan kétségbe vontuk, nem hittük el, hogy saját politikai véleményünkkel is harcba lehet szállni, hogy nem kell a populizmus vonatára felszállni, hogy lehet igazat mondani, hogy agresszív szótár és övön aluli ütések nélkül is fel lehet kelteni az emberek figyelmét és érdeklődését” – hangsúlyozta Čaputová azzal, hogy ezt a fordulatot jelezte már a megyei választás, majd megerősítette az önkormányzati, most pedig az államfőválasztás. A leendő államfő hisz abban, hogy ez a trend folytatódik az EP-választás során, mert Szlovákia változást követel.

„A helyzet sokkal jobb, mint amire számítottunk, Azt gondoltuk az igazságosság és a fér hozzáállás a politikában csak intellektuális téma, de azt látjuk, hogy társadalmunkban sokan erre vágynak. Lehet, azt gondoltuk, hogy a tisztesség a politikában a gyengeség jele, most viszont azt látjuk, hogy ebben állhat az erőnk. Azt gondoltuk, a konzervativizmus és a liberalizmus közötti gát átléphetetlen, de azt látjuk, hogy áthidalható” – folytatta köszönőbeszédét Čaputová.

Ne örvendezzünk ellenfelünk szomorúságán, nézzünk előre, mert van mire és kire támaszkodnunk. Van, ami mellett kiálljunk, és van mit rendbe hoznunk.

Keressük meg azt, ami összeköt bennünket, a Szlovákiáért folytatott harcban emelkedjünk felül személyes érdekeinken. Hívjunk meg új embereket, kövessük azokat az ideáljainkat és értékeinket, melyek összekötöttek bennünket ezen választás során. A valódi erő a kitartásban, a türelemben és a lépések fokozatosságában van, ahogyan a víz is képes elhordani a sziklát, mert az olyan nagy dolgok, mint egy ország építése, lassan születnek. Induljunk el önmagunktól. Még egyszer mindenkinek köszönöm” – mondta Čaputová.