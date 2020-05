Čaputová figyelemmel kíséri az Őrmezőn talált toxikus hulladék problémáját

Az államfő nagyra értékelte, hogy az új környezetvédelmi és földművelésügyi miniszter is a prioritásának tartja a környezeti terhekkel kapcsolatos problémák megoldását, amelybe az Őrmező területén található PCB-hulladék (poliklórozott bifenil) problémája is beletartozik.

„Tudom, hogy már elvégezték az első geológiai vizsgálatokat, amelyek előzetes eredményeit júniusban teszik közzé. Foglalkozni fogok a témával, és érdeklődni fogok a további lépésekről. Ugyanakkor annak tényleg nagyon örülök, hogy a kormány álláspontja egyértelmű, és hogy konkrét lépéseket terveznek a probléma megoldása érdekében”

– közölte Čaputová az újságírókkal. A környezetvédelmi és földművelésügyi tárca vezetőivel a következő napokban vagy hetekben fog találkozni.

Az államfő kétnapos útjának utolsó állomása a varannói járásbeli (okres Vranov nad Topľou) Klazányban volt (Klazany), ahol a községen belül és az erdőterületeken létrehozott vízmegtartó intézkedésekkel ismerkedett meg.

„Ezek nemcsak praktikusak, hanem jól is működnek, és ezzel hozzájárulnak a klímahelyzet javításához ezen a területen”

– állapította meg. Mint elmondta: ez egy érdekes és szép példája annak, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat megoldani. A nap folyamán a vihorláti tájvédelmi területre is ellátogatott. „A szárazság következményei az ország egész területén egyértelműen látszanak. Egyes területeken kritikusan csökken a talajvíz szintje, és az elmúlt tél volt az eddigi legszárazabb. Ez az oka, hogy oda kell figyelni erre a témára” – mondta.

Az államfő útja a klímaváltozás azon következményeivel függött össze, amelyek negatív hatással vannak a mezőgazdaságra, az élelmiszer-önellátásra, de az országra és ennek erdőire is. Csütörtökön (május 28.) az államfő a Kassa-vidéki járásbeli Petőszinye (Svinica) községben a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szakértőivel találkozott. Ezenkívül meglátogatta a szennai halastavakat (Senianske rybníky), és a környező községek környezetvédőivel és polgármestereivel is találkozott, illetve a helyi mezőgazdasági szövetkezet elnökével is beszélt a Pálóc (Pavlovce nad Uhom) község melletti szántóföldeken.