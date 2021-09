Čaputová: Az egész világon megkérdőjelezik az alapértékeket

„Szembe kell néznünk a média elleni támadásokkal és a téves információkkal, amelyeknek – mint a világjárvány idején tapasztaltuk – tragikus következményei lehetnek. Az, amit egykor magától értetődőnek vettünk, most eltűnőben van. A társadalomban a frusztráció és a harag dominál. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fel kell hagynunk a megoldások keresésével, éppen ellenkezőleg. Minden keresés azzal kezdődik, hogy tisztességes kérdéseket teszünk fel azzal kapcsolatban, hogyan jutottunk idáig, vagy mit csinálhatnánk másként, jobban. Akár mi, politikai vezetők, akár a polgári társadalom, az egyének, az állampolgárok” – fejtette ki Čaputová, aki Frank-Walter Steinmeier német államfővel beszélgetett.

Az elnök asszony megemlített több inspiráló projektet is, olyan polgári kezdeményezéseket, amelyek célja erősíteni a toleranciát és a befogadókészséget, vagy bevonni a fiatalokat a társadalmi párbeszédbe. Olyan projekteket is méltatott, amelyek segítenek különbséget tenni a megbízható és a megbízhatatlan médiatermékek között.

„A választások periodikus ismétlődése önmagában még nem biztosítja a demokráciát” – jelentette ki a német államfő, hozzátéve: továbbra is meggyőződése, hogy a demokrácia vagy liberális, vagy nem létezik. „Pillanatnyilag ez Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban is próbára van téve a demokráciáink belső ellenálló képessége. Kívülről autoritatív modellek támadják, emellett azonban belső támadásoknak is ki van téve, ez pedig nem hagyhat hidegen minket” – tette hozzá Steinmeier. Úgy véli, a társadalom rendes működéséhez elengedhetetlen, hogy a lakosok bízzanak a politikusokban, ehhez azonban teljesülniük kell bizonyos feltételeknek. „A köztisztviselőknek az egész népet képviselniük kell, nem ignorálhatják a kisebbségeket. Az antidemokratikus hatások kizárandók, a korrupciót le kell törni. Más szóval, biztosítani kell a jogállamiságot” – fűzte hozzá.

Čaputová korábban az elnöki palotában fogadta Steinmeiert, aki két napra látogatott Szlovákiába, és Eduard Heger (OĽaNO) kormányfővel is tervez találkozni.