Čaputová, a változás ígérete

Iveta Radičová – 2009

Iveta Radičová tíz éve ismert politikus volt, amikor elindult a köztársaságielnökválasztáson: a második Dzurinda-kormányban munkaügyi miniszterként dolgozott és az SDKÚ alelnöke volt. A kampányban az akkor ellenzéki SDKÚ-DS, MKP, KDH és OKS is nyíltan támogatta. 2009-ben és 2019-ben is a Smer volt a kormánykoalíció legerősebb pártja. A Smer tíz éve az akkor hivatalban lévő Ivan Gašparovičot támogatta.

Zuzana Čaputová – 2019

Zuzana Čaputová nevét az elnökválasztás előtt csak kevesek ismerték, a bazini szemétlerakó ellen folytatott harcára javarészt csak az újságírók és az érdekelt felek emlékeztek. A kampány elején a Progresszív Szlovákia és a Spolu párt támogatta. A legerősebb ellenzéki jelölt pozíciójáért meg kellett küzdenie, végül a kezdetben esélyesebb Robert Mistrík visszalépett a javára. A kormánykoalíció legerősebb pártja, a Smer Maroš Šefčovičot támogatta.

Lejárató kampányok

Iveta Radičovára sokkal nagyobb össztűz zúdult, mint Čaputovára. Az akkori Smer– SNS–HZDS-koalíció miniszterei intenzíven segítették Gašparovič kampányát. Különösen az SNS képviselői támadták élesen Radičovát. Robert Fico és Ján Slota is nekiment a jelöltnek, állítva, „aktívan harcolt az önálló Szlovákia létrejötte ellen”. A Szlovák Nemzeti Párt azzal a jelszóval próbálta mobilizálni a szavazókat, hogy nem dönthet Pozsony és a magyarok. A lejárató kampány részeként röplapok jelentek meg NyugatSzlovákiában az alábbi szöveggel: magyarok, ha Iveta Radičovára szavaztok, autonómiát kaptok. A magyarokkal való ijesztgetés a kampányban óriási hangsúlyt kapott.

Amikor kiderült, hogy Maroš Šefčovič legerősebb kihívója Zuzana Čaputová lesz, azonnal felpörgött az ellenkampány: támadták a családját, az édesapját, a fivérét. Belekötöttek az ügyvédjelölti gyakorlatába. Az álhíreket terjesztő és orosz propagandaoldalak „digitálisan kozmetikázták” Čaputová orrát: nagyobb, „zsidóorrot” kapott egy képen. Enyhe sorosozás is övezte a környezetvédelmi tevékenységét és a Goldman Környezetvédelmi Díját. Ján Orosch katolikus püspök is beszállt a kampányba, egyenesen bűnnek nevezte, ha valaki Čaputovára szavaz. A szakértők egyetértenek abban, hogy a lejárató kampány nem volt sikeres.

A magyarkártya

Az akkor még formálisan egységes MKP nyíltan Radičovát támogatta, ezzel a magyar szavazó a 2009-es elnökválasztási kampány egyik főszereplőjévé vált. A magyar–szlovák viszony ekkor évek óta feszült volt. Az SNS mindenhol azt hangoztatta, nem engedhetik, „hogy az MKP választói döntsék el, ki lesz a köztársasági elnök”. A magyarkártya használata a szlovákiai magyar szavazókat is az urnákhoz vitte, Radičová a déli, magyarlakta járásokban még Čaputovánál is jobb eredményt ért el.

Čaputová is készíttetett magyar nyelvű óriásplakátokat, és magyarlakta vidéken is találkozott a választókkal. A második forduló előtt a Híd támogatta, és visszafogottan az MKP is, azonban a 2019-es elnökválasztási kampányban a magyarkártya már nem került elő. Čaputová az első és a második forduló után is tett egy gesztust a magyar kisebbség felé, és magyarul is megköszönte a támogatást.

Szélsőjobb akkor és most

A fasiszták 2009-ben még titokban találkozgattak. Az elnökválasztás előtt pár

nappal Marian Kotleba néhány tucat kopasz társával tüntetett az elnöki palota előtt, a fasiszta szlovák állam 70. évfordulójára emlékeztek. A rendőrség feloszlatta a tüntetést, Kotleba pedig az őrszobán kötött ki. 2019-ben a rendszerellenes és szélsőséges Kotleba már elnökjelöltként indult, az első fordulót 10,39%os eredménnyel zárta.

Harabinnal, a másik rendszerellenes jelölttel együtt a szavazatok csaknem egynegyedét szerezték meg az első fordulóban.

Az elnökjelölt egy nő

Radičová tíz éve úgy látta, a szlovák társadalom elég érett ahhoz, hogy nő legyen a köztársasági elnök – akkor még nem nő lett az elnök. A 2009-es kampányban Biró Ágnes, az MKP politikusa kiemelte, egy dolgot róhattak fel Radičovának, azt, hogy nem férfi. Čaputovának már nem rótták fel 2019ben, hogy nem férfi, júniusban az elnöki palotába költözhet. Ő lesz Szlovákia és a visegrádi négyek első elnöknője, de az unióban sem szokványos, hogy az ország első embere nő. Szlovákiát már nem zavarja, hogy nő az elnök: és ez egy nagy előrelépés.