Bugár: Jankovská nem lehetne bíró

Bugár nem tudja elképzelni, hogy a jövő évi parlamenti választásokat követően együtt tudnának működni Štefan Harabin múlt héten bemutatott új pártjával.

„Nem vagyunk hajlandók együttműködni senkivel, aki megsérti az alapvető emberi jogokat és a demokrácia alapelveit”

– állítja a Híd elnöke.

Vitapartnere, Richard Sulík, az SaS elnöke ezzel szemben azt gondolja, hogy Harabin még alaposan megkeverheti a kártyákat, és utalt arra, hogy Bugár az előző választás előtt is karakterről és Smer nélküli kormányról beszélt. A vita során kitértek arra is, hogy Marian Kočner múlt héten kiszivárgott üzeneteiből kiderül: az egyebek mellett a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is gyanúsított kétes hírű vállalkozó Monika Jankovská volt smeres igazságügyi államtitkáron keresztül gyakorolt nyomást a bíróra az ellene zajló váltóhamisítási perben.

Jankovská időközben ugyan távozott az igazságügyi minisztériumtól, a Sme napilap értesülései szerint azonban ismét bíróként tevékenykedik, és a pozsonyi kerületi bíróságon helyezkedett el. Bugár szerint ez megengedhetetlen, azt is elismerte azonban, hogy az érintettek csak a megfelelő bizonyítékok birtokában léphetnek fel Jankovskával szemben, miközben egyelőre bizonytalan a kiszivárgott üzenetek eredetisége.

Sulík ezzel szembe azt gondolja, hogy a Híd igazságügyi miniszterének, Gál Gábornak már rég mindent meg kellett volna tennie azért, hogy Jankovská ne lehessen bíró.

„Bíróság elé kellene állítani. Mégpedig nagyon gyorsan”

– állítja Jankovskáról Sulík.

Sulíkhoz hasonló hangnemben nyilatkozott vasárnap a közszolgálati televízió vitaműsorában Bugár koalíciós partnere, Andrej Danko, az SNS elnöke is, aki szerint „Gálnak azonnal lépnie kellene”. Danko azonban azt is elmondta, hogy puszta kötelességből nem fogja Kočnert és Jankovskát szapulni, szerinte ugyanis ma már ez „nemzeti sportnak” számít.

„Az ügyet a rendőrségnek kell azonnal kivizsgálnia. Akinek a sitten kell végeznie, az végezze a sitten”

– tette hozzá az SNS elnöke.

Danko vitapartnere, a Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Truban azonban felrótta a nemzetiek vezetőjének, hogy az eddigi botrányokból még mindig nem vonta le a politikai felelősséget, és még mindig ezt a kormányt támogatja.

(TASR, mi)