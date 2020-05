Búcsút inthetünk az árszabályozásnak

A nagyvállalatok után hamarosan a kisebb vállalkozások számára is liberalizálhatják az energiapiaci árképzést, vagyis a jövőben ezek is az aktuális piaci árakon juthatnak majd hozzá az áram- és gázszolgáltatáshoz. A lakossági árak szabályozásáról az állam egyelőre nem mond le.

A nagyvállalatok után hamarosan a kisebb vállalkozások számára is liberalizálhatják az energiapiaci árképzést, vagyis a jövőben ezek is az aktuális piaci árakon juthatnak majd hozzá az áram- és gázszolgáltatáshoz. A lakossági árak szabályozásáról az állam egyelőre nem mond le.

Szlovákiában jelenleg csak az évente 30 megawattóránál nagyobb energiafogyasztással rendelkező vállalatok juthatnak hozzá az áram- és gázszolgáltatáshoz az aktuális piaci árakon.

A többi fogyasztó esetében államilag szabályozott árak vannak érvényben, amelyekről az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) dönt. Hamarosan azonban változhat a helyzet. Az energiaárak újabb liberalizálása a kormányprogramban is szerepel, és a gazdasági tárca már dolgozik az ezzel kapcsolatos terveken.

Piaci ár a kicsiknek

„Az első körben a kisebb cégeknek szabadítanánk fel az árképzést” – nyilatkozta Karol Galek gazdasági államtitkár, aki szerint ezek a vállalkozások már 2022-től piaci áron juthatnának hozzá az energiaszolgáltatáshoz. Hogy a fogyasztók ezt a lehető legkedvezőbb áron tehessék meg, Galek szerint mindenekelőtt szeretnék elérni, hogy még több új alternatív szolgáltató jelenjen meg a piacon, ezzel is növelve a versenyt. Jelenleg ugyanis – a liberalizáció ellenére – az árampiac több mint 80 százalékát még mindig a három nagy hagyományos társaság, a Nyugat-, a Közép- és a Kelet-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE Energia, SSE, VSE) uralja.

Alacsonyabb díjak

A gazdasági tárca szerint az új árképzésnek köszönhetően a kisebb cégek jelentős összeget takaríthatnának meg. Jelenleg ugyanis az Árszabályozási Hivatal számukra is az előző év átlagos piaci árai alapján számolja ki az adott évre szóló árplafont, amely a villanyenergia esetében idén 51,9 euró megawattóránként, és amelytől a szolgáltatóknak nem kell eltérniük akkor sem, ha csökkennek az árak. Jelenleg ugyanakkor az aktuális piaci ár 42 euró körül mozog, vagyis, ha már idén piaci áron juthatnának hozzá a kisebb cégek is az áramszolgáltatáshoz, jelentős összeget takaríthatnának meg. Az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) szerint azonban a túlzott optimizmus sem helyénvaló, az áramszolgáltatás díjában ugyanis maga az energiaár az Európai Unió országaiban 35 százalék körül mozog. Szlovákiában még ennél is alacsonyabb, alig 32 százalékos, míg a többi tételt az energiaszolgáltatással összefüggő egyéb díjak adják.

Lakossági fogyasztók

Galek szerint a háztartások számára nem tervezik az államilag szabályozott árak kivezetését. Ezzel azonban nem mindenki ért egyet.

„Ha szeretnénk elérni, hogy az összes fogyasztó esetében nőjön az energiahatékonyság, a háztartási fogyasztóknak is lehetővé kellene tenni, hogy piaci áron juthassanak hozzá az energiaszolgáltatáshoz. Ennek köszönhetően a felelősebb fogyasztók kevesebbet, a felelőtlenebbül viselkedők többet fizetnének”

– állítja Juraj Krajcár, a ZSE Energia igazgatótanácsi elnöke.

Az elemzők többsége szerint azonban a háztartási energiaszolgáltatók piacán túl kevés cég maradt, így ha gyorsan átállnának a piaci árakra, az elenyésző konkurencia miatt megugorhatnának az árak, vagyis a lakossági szegmens árainak az állami szabályozása egyelőre indokolt.

(TASR, mi)