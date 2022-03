Búcsú a Szövetségtől: Érsek és Csicsai kilép a pártból

Csicsai és Érsek is nyílt levélben jelentette be a pártból való kilépését. A korábbi mezőgazdasági államtitkár ebben azt írja, szerinte a Szövetség sosem akart a három párt együttműködő tömörülése lenni. Úgy látja, inkább arról van szó, hogy az MKP a másik két politikai márkát, a Hidat és az Összefogást akarja eltüntetni. „Én valójában be sem akartam lépni” – mondta a Szövetségről azzal, hogy ő közvetlenül a pártegyesítés előtt nem támogatta a három szereplő összeolvasztását. Mivel a jelenlegi formájában működő párttal nem tud azonosulni, eljött az ideje, hogy formálisan is kilépjen a szervezetből.

Elvi ellentétek

Csicsai az elhatárolódásának további okai között azt említette, hogy a Szövetség egyes platformjai bizonyos ügyekben egymással szembenálló álláspontokat képviselnek. Ide sorolta a nemzetiségi közösségek autonómiájának, illetve a Beneš-dekrétumoknak a kérdését, de arra is rámutatott, hogy míg az MKP politikájára az etnikai irány a jellemző, addig a Híd az együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Csicsai szerint a három szereplő együttműködésének mechanizmusa, vagyis a platformok rendszere és azok kompetenciái is problémásak. Nehezményezi, hogy a döntéshozatal során nem minden platformnak van vétójoga. Szerinte inkább egy választási pártot kellett volna létrehozni. Arra a kérdésünkre, hogy hol folytatja a politizálást, Csicsai azzal válaszolt, egyelőre nem tudja, a közéletben marad-e vagy sem. Ugyanakkor a szélsőségeseken kívül nyitott minden komolyabb politikai erővel, így azokkal a parlamenti pártokkal együtt dolgozni, amelyek a szakmai kérdésekben, a mezőgazdaságra vonatkozó elképzeléseinek megvalósításában támogatják őt. A levélben, amelyben bejelentette a kilépését, azt írja, a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum fontos szerepet játszhat még a szlovákiai magyar pártpolitikában. Arra a kérdésünkre, hogy vajon belépne-e a Magyar Fórumba, Csicsai elmondta, nem kapott még megkeresést. „Zsolttal barátok vagyunk, de szakmailag szöges ellentétben állunk” – tette hozzá a korábbi mezőgazdasági államtitkár.

Belső feszültségek

Érsek Árpád korábbi közlekedési miniszter lapunknak pedig arról beszélt, ő sem volt híve a Szövetség létrehozásának. Azzal érvelt, hogy a 2020-as parlamenti választás előtt egy lazább társulásban, választási pártban szerették volna megvalósítani a Híd és MKP együttműködését, amit akkor megfelelő megoldásnak tartott. Ezt azonban nem sikerült létrehozni. „Életképes politikai tömörülés csak az lehet, amelyet azonos értékrendet képviselő és azonos célokat valló személyek alapítanak meg, éspedig alulról jövő kezdeményezés alapján. A Szövetség nem így született meg” – írja Érsek az egységes pártról a kilépése indoklásában.

A korábbi miniszter a távozása kapcsán arról is beszélt, a Szövetségen belül személyes ellentétek is feszültek, nehezményezte, hogy több tag toxikusnak tartja őt. Nem akarta azonban pontosítani, kire gondol. Felidézte azonban az Összefogás vezetésének 2020. decemberi lépését, amikor egy sajtótájékoztatón megjelenve arról beszéltek, hogy a Híd tagjai ellen rendőrségi eljárás indulhat. A korábbi közlekedési miniszter a Szövetség politikai helyezkedésében is problémát lát. Szerinte a magyarországi választás során egyik vagy másik oldalt támogatni helytelen, ahogy a szlovák kormánnyal szembeni kritikát sem szabadna elhallgatni csupán azért, mert a szövetség MKP-platformja megyei szinten együttműködik az OĽaNO kormánypárttal. Arra a kérdésünkre, hogy miért most lépett ki, Érsek azzal válaszolt, hogy meg akarta várni, hogy miként teljesít az új formáció, de mostanra elégtelennek értékelte a Szövetség szakpolitikai teljesítményét. Illetve szerinte a párt vezetői saját érdekeiket, pozíciójuk megtartását tartják elsődlegesnek a közösség érdekképviselete helyett. „Ez Sólymos Lászlóra is vonatkozik” – mondta Érsek a Szövetség Országos Tanácsának jelenlegi elnökéről, aki korábban a Hidat vezette. A korábbi tárcavezető nem akarta pontosítani, hogyan képzeli el a politikai jövőjét. „Lehet, úgy döntök majd, hogy az önkormányzati és megyei választáson szerepet fogok vállalni” – tette hozzá azzal, hogy egyelőre csak informális kapcsolatban van más pártokkal, nem pontosította azonban, hogy melyekkel.

Érsek és Csicsai is nehezményezte, hogy az elődpártok tagságának a Szövetségbe való átemelésével automatikusan tagjai lettek a közös szubjektumnak.

Forró: Sajnálom

Érsek és Csicsai kilépésével kapcsolatban megkerestük a pártelnököt, Forró Krisztiánt is, akitől azt kérdeztük, valóban vannak-e belső feszültségek a Szövetségben. A pártvezető írásos válaszában úgy fogalmaz, nem egyszerű az egység megteremtése. „Aki kilép, nem ebben érdekelt, nem a megoldást keresi. Sajnálom” – teszi hozzá. Visszautasítja azonban azokat a vádakat, amelyek szerint a Szövetség vezetőinek teljesítménye elégtelen lenne és a kérdéses személyek csak saját érdekeiket, pozíciójuk megtartását tartanák szem előtt. Forró szerint ugyanis a közös párt létrehozása azzal is jár, hogy a szervezeten belül is kompromisszumokat kell kötni. „Érsek Árpád úgy döntött, hogy ennek a szövetségnek nem kíván a tagja lenni. Mi pedig tiszteletben tartjuk a döntését” – teszi hozzá. A Csicsai által megfogalmazott bírálatra, mi szerint a párt szakmai munkája is elégtelen, Forró úgy reagált, az egykori államtitkárt senki sem fékezte abban, hogy mezőgazdasági szakemberként a Szövetség szakmai munkájából kivegye a részét. Forró ugyancsak nem lát problémát abban, hogy az elődpártok tagságát automatikusan átvitték a Szövetségbe. „Nem egy önkényes döntésről van szó, hanem a jogfolytonosság biztosításáról” – magyarázta a pártelnök.