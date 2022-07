Bödör keze a Smerig és a Hídig is elérhetett

Bernard Slobodník, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) gazdasági bűncselekményeket vizsgáló egységének egykori vezetője a Kuciak-per tárgyalásán arról vallott, Norbert Bödör nyitrai vállalkozó irányította nemcsak a rendőrséget, hanem más államhatalmi szerveket is. Azt állítja, Robert Fico és Bugár Béla is többször beszélt telefonon Bödörrel.

A bazini Specializált Büntetőbíróságon tegnap folytatódott Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová gyilkossági ügyének tárgyalása. Elsőként Bernard Slobodník egykori rendőrt idézték be, akinek a vallomásával az ügyész arra világított rá, milyen indítéka volt Marián Kočnernek arra, hogy megrendelje Maroš Žilinka ügyész meggyilkolását. Bár Žilinkát végül Kočner kommandója nem végezte ki, az esetet összevonták a tényfeltáró újságíró meggyilkolásának ügyével. Slobodník szerint Bödör Marián Kočner számára három ügyről, a Gorilla, a Markíza-váltók és aSylvia Volzová meggyilkolásának megrendelésével kapcsolatban is érdeklődött. „Az általam bevallott bűncselekmények 95 százalékát Bödör irányította” – jelentette ki azzal, hogy többet majd a Tisztítótűz-ügy kapcsán mond erről. Az egykori rendőr arról beszélt, a nyitrai vállalkozó saját elképzeléseinek megfelelően irányított egy-egy büntetőeljárást. Így a hírhedt Technopol-ügyet is, amelyet Kočner érdekei mentén igyekezett befolyásolni. Slobodník elmondta, a Technopol-ügy miatt ő személyesen is találkozott Kuciakkal. Az egyes nyomozók ugyanis gyakran úgy érték el, hogy Bödör akarata ellenére elinduljon egy büntetőeljárás, hogy információkat szivárogtattak az újságíróknak. A Kuciak-család ügyvédje, Roman Kvasnica szerint pont emiatt gyilkolhatták meg Ján Kuciakot. Slobodník szerint Bödör és Kočner kapcsolatában az előbbi tűnt az utóbbi felettesének. Közvetlenül a Kuciak-gyilkosság után pedig Bödör és a vele rokonságban álló akkori országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar is nagyon részletes információkkal rendelkezett erről az esetről.

Az egykori magas rangú rendőr szerint sem Bödör, sem Gašpar nem irányíthatta volna ilyen módon a „hatalmi szerveket”, ha nem lett volna hozzá kellő politikai fedezetük. „Nemcsak a rendőrségről van szó, hanem különböző minisztériumokról és másról is” – tette hozzá. Slobodník arról is beszámolt, hogy Bödör az ő jelenlétében is többször telefonált Robert Ficóval, a Smer elnökével, akkori miniszterelnökkel, Robert Kaliňák (Smer) belügyminiszterrel, Andrej Dankóval, az SNS elnökével, de Bugár Bélával, a Híd vezetőjével is. Bugár erről lapunknak elmondta, az előző kormány idején valóban beszélt telefonon Bödörrel. „Valamilyen törvényt tárgyaltunk, és ha jól emlékszem, a parlamenti frakciónk véleményére volt kíváncsi” – mondta, de arra nem emlékezett, hogy ez a 2018-as újságíró-gyilkosság előtt vagy után történt-e. Arra a kérdésre, hogy kifejezetten az újságírógyilkosság következményeiről kommunikált-e Bödörrel, a Híd egykori elnöke azzal válaszolt, erről nem volt mit egyeztetnie a nyitrai vállalkozóval.

(Denník N, mr, czg)