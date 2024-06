Blanár: A béketárgyalásokat Oroszország részvételével kell folytatni

A szlovák diplomácia vezetője szerint a svájci csúcstalálkozó azért kivételes, mert államfők és miniszterelnökök vesznek részt rajta, ellentétben a korábbi hasonló találkozókkal, amelyek politikai és biztonsági tanácsadók szintjén zajlottak. Hozzátette, a csúcstalálkozót az is egyedivé teszi, hogy konkrét témákkal foglalkozik. „Ez a nukleáris és az élelmezésbiztonság, valamint humanitárius szempontok is. Személyesen részt veszek a nukleáris biztonsággal foglalkozó panelben” – hangsúlyozta annak fontosságát Blanár. Mint mondta, egy esetleges nukleáris baleset Ukrajnában Szlovákiára is hatással lehet.