Betiltják a tömegrendezvényeket, amelyek létszáma meghaladja az ezer főt

Kötelező lesz a maszkviselés, beleértve az iskolákat is, kivéve az alsó tagozatot. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal közzéteszi a kockázatos országokkal és a munkáltatók kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezéseket. A szakmai konzílium döntéseiről Ján Mikas tiszti főorvos tájékoztatott csütörtökön. Az új óvintézkedések szeptember 1-től hatályosak.

Mikas elmondása szerint a beltéri és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz a maszkviselés. Az alsó tagozatos tanulók számára is ajánlott lesz feltenni az arcmaszkot, az osztályokban is. Tekintettel a nyári turistaszezon végére a konzílium valószínűleg rendszeresen ülésezni fog, hogy átértékelje a helyzetet és az egyes régiók kockázatosságát, tette hozzá a tiszti főorvos.

„Ha tisztában leszünk azzal, hogy mely térségek kockázatosak, és az emberek be fogják tartani a szigorú járványellenes óvintézkedéseket, főleg a maszkviselést, nagyon jelentősen visszaszoríthatjuk a vírus terjedését a lakosság körében”

– egészítette ki Mikas szavait Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter. A tárcavezető szerint főleg arra kell figyelni, hogy a vírus ne juthasson be a szociális intézetekbe, az idősek otthonaiba, a marginalizálódott közösségek tagjai közé és a hajléktalanszállókra. Megállapította, hogy az emberek kevésbé elővigyázatosak, ezzel kapcsolatban figyelmeztetett a dezinformációs kampány veszélyeire is. Hozzátette: az óvintézkedések betartását a regionális közegészségügyi hivatalok munkatársai és a rendőrök is ellenőrizni fogják. Az ellenőrzések során büntetéseket is kiszabhatnak.

Krajčí elmondása szerint a karanténintézkedés betartása továbbra is elsősorban az emberek felelősségteljes magatartásán múlik. Annak betartását ugyanakkor a munkáltató is köteles lesz ellenőrizni.

„Amennyiben az érintett alkalmazott vörös besorolású országból tér haza, a munkáltatónak igazolást kell kérnie arról, hogy abszolválta a karantént. Adott esetben a negatív COVID-tesztről szóló igazolást is be kell majd mutatnia”

– közölte a miniszter. Hozzáfűzte: ha az illető hazaérkezése utáni tíz napban nem sikerül sort keríteni a tesztelésre, és tíz nap után is teljesen tünetmentes, akkor elhagyhatja a karantént.

A teszteléssel kapcsolatban Krajčí arról tájékoztatott, hogy ismét létesítenek nagykapacitású mintavételi-tesztelési pontokat. Az első ilyen központ szeptember első hetében, Pozsonyban jöhet létre egy magánlaboratóriummal kötött megegyezés alapján. A továbbiakat fokozatosan fogják megnyitni Nagyszombatban, Trencsénben és Besztercebányán.

Jana Maškarová, a rendőrfőkapitány helyettese elmondta: a rendőrség megelőző jellegű biztonsági intézkedésekkel reagál a járványügyi helyzetre. A hétvégén a bevásárlóközpontokban, az üzletekben és a kulturális-társasági rendezvényeken fogják ellenőrizni a maszkviselést. A tanév kezdetén az ellenőrzést kiterjesztik az autóbuszokra, a vonatokra és az állomásokra is. Emellett a kórházakban is ellenőrizhetnek, mivel a rendőrség információi szerint sok helyen nem tartják be az óvintézkedéseket.

Hat állammal bővül a vörös besorolású országok listája

Szeptember 1-től hat állammal bővül a koronavírus-világjárvány szempontjából kockázatosnak ítélt, vörös besorolású országok listája. Horvátországról, Franciaországról, Spanyolországról, Hollandiáról, Belgiumról és Máltáról van szó. Azoknak, akik szeptember 1. után ezekből az országokból, vagy más, kockázatosnak ítélt országból térnek haza, tíz napra kötelező karanténba kell majd vonulniuk.

Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter hozzátette: Görögországba sem ajánlott utazni, mert az szintén felkerülhet a kockázatos országok listájára.

Bizonyos országokban csak egy-egy régiót nyilvánítottak kockázatosnak. Ilyen Csehországban a főváros, Prága és Vysočina kerület, Ausztriában a főváros, Bécs, Felső-Ausztria és Tirol, Lengyelországban a Pomerániai, a Kis-lengyelországi és a Sziléziai vajdaság, Görögországban Notio Aigaio, Ionia Nisia és Kentriki Makedonia, Angliában Tayside és North West, Íroroszágban Mid-Cast és Mid-West, Észtországban Ida-Viru megye, Dániában pedig a Midtjylland régió.

A konzílium tíznaposra csökkentette a kötelező karantén idejét, amelyet azoknak a személyeknek kell abszolválniuk, akik kockázatosnak ítélt országból jönnek haza. Krajčí azt javasolja mindenkinek, aki potenciálisan vörös besorolású országban nyaral, hogy még szeptember 1. előtt térjen vissza Szlovákiába.

A kockázatos országból hazatérőket leghamarabb a megérkezésük utáni ötödik napon fogják letesztelni. „Amennyiben tíz napon belül sem sikerül sort keríteni a tesztelésre, és teljesen tünetmentesek lesznek, akkor tíz nap után elhagyhatják a karantént” – közölte a miniszter.