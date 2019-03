Belerúgott Čaputovába a magyar kormánysajtó

A szlovákiai államfőválasztás első fordulójával a magyar kormányközeli sajtó is foglalkozott, előkerült a Soros-kártya is.

Pozsony | A szlovákiai államfőválasztás első fordulójával a magyar kormányközeli sajtó is foglalkozott, előkerült a Soros-kártya is.

Zuzana Čaputovának, a Progresszív Szlovákia államfőjelöltjének a köztársaságielnök-választás első fordulójában aratott győzelme a magyarországi sajtóban is megjelent.

Az Orbán-kormányhoz közeli sajtóorgánumok szinte azonnal igyekeztek a magyar kormány ellenségképébe illeszteni őt.

Volt olyan médiatartalom, amely Čaputovát Soros György amerikai milliárdossal igyekezett kapcsolatba hozni: „Andrej Kiska jelenlegi köztársasági elnök többször találkozott Soros Györggyel, és Čaputová ezen a vonalon kíván továbbmenni; a Soros György-féle európai egyesült államok vízióját próbálja követni” – idézi a Magyar Nemzet Farkas Örsöt, aki a magyar köztelevízió M1-es csatornáján beszélt erről.

„Ezzel szemben az első fordulóban második helyen végzett Maroš Šefčovič a nemzetállamú gondolkodás híve, nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a V4-es együttműködésre. Az e felfogások közötti ellenállás fogja meghatározni a következő két hetet” – állította a magyar közmédia műsorában Farkas kormányközeli elemző, aki korábban a Budapest józsefvárosi fideszes önkormányzat polgármesteri kabinetvezetője volt. A Čaputováról tett nyilatkozatát aztán a többi kormányközeli médium is átvette.

Petőcz Kálmán, a szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke szerint azonban Čaputovának és a sikerének semmi köze nincs Soroshoz. „Mint ahogy a tavaly február óta történt tüntetéseknek sincs köze az amerikai milliárdoshoz. Az emberek egyszerűen fellázadtak az ellen, hogy oligarchizálódott a szlovákiai közélet. Hiszen egyesek csak azért képesek voltak megölni egy újságírót, hogy védjék az érdekeiket” – mondta Petőcz.

Hangácsi István, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője elmondta,

a magyarországi kormánybarát sajtó az ottani belpolitika szemüvegén keresztül szemléli a szlovákiai eseményeket, amelyekről így nagyon torz kép alakult ki.

„Például Čaputovát azonnal Soros Györggyel, valamiféle európai föderációval és a bevándorlás támogatásával kötötték össze. Ezáltal kiragadták őt az elmúlt hónapok történéseiből és az Orbán-kormány üzeneteinek önigazolásként jelenítették meg” – magyarázta Hangácsi, és hozzátette, a többi jelöltről csak érintőlegesen írtak, ezáltal a választás mögötti összefüggések sem váltak nyilvánvalóvá.

A magyar közmédiában a Smer által támogatott államfőjelöltet, Maroš Šefčovičot ugyanakkor a nemzetállamok védelmezőjének állították be.

Juhász Attila, a Political Capital főmunkatársa ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a magyar kormány számára a Soros-narratíva használata alapvetően belpolitikai céllal történhet.

„Ami a Fidesz és a Smer kapcsolatát illeti, a két párt között az utóbbi időben volt egy közeledés, ez a Šefčovičhoz való viszonyulásban egyfajta folytonosságként jelenik meg”

– mondta érdeklődésünkre az elemző.

Čaputováról a szlovák nyelvű dezinformációs vagy más néven konspirációs médiumok is a magyar közmédiához hasonló üzeneteket terjesztettek. A manipulált információkat is közlő hlavnespravy.sk portál például azt emeli ki, hogy korábban Čaputová a Via Iuris civil szervezetnek is dolgozott jogászként. Az intézményt sok másikkal együtt korában támogatta a Soros által létrehozott Open Society Foundation. A hlavnespravy.sk azt sugallja, hogy ezért a jelölt az elnöki tisztségben az amerikai érdekeket képviselné majd. Az ugyancsak dezinformációs Zem a vek honlap pedig egy olyan fényképet közölt Čaputováról, amit úgy módosítottak, hogy az antiszemita karikatúrák zsidóábrázolásaira hasonlítson.