Az üzletek és a bankok is zárva lesznek

Aki a következő két hétben keresné fel a bankját, esetleg pénzt szeretne átutalni vagy adózással kapcsolatos elintéznivalója van, annak nem árt tudnia, hogy az ünnepek miatt a pénzintézetek és az adóhivatalok is több napra bezárnak. S nem árt gondolni az ünnepnapi boltzárra is.

Pozsony | Aki a következő két hétben keresné fel a bankját, esetleg pénzt szeretne átutalni vagy adózással kapcsolatos elintéznivalója van, annak nem árt tudnia, hogy az ünnepek miatt a pénzintézetek és az adóhivatalok is több napra bezárnak. S nem árt gondolni az ünnepnapi boltzárra is.

Mire kellene ügyelnünk?



Az év vége felé több olyan átutalás is van, ami nem tűr halasztást. „Példaként a lakástakarékpénztárak ügyfeleinek járó állami prémium említhető. Ha az ügyfél az idei év végéig nem utaltatja át az ennek eléréséhez szükséges pénzösszeget a lakástakarék számlájára, nem jogosult az állami prémiumra” – nyilatkozta Marta Cesnaková, a Szlovák Takarékpénztár szóvivője. Ha a pénzt a bankunkon belül utaljuk át az egyik számláról a másikra, a pénz többnyire még aznap megérkezik a megadott számlára. Ám, ha ugyanezt egy másik bankban nyitott számlára szeretnénk átutalni, minimum plusz egy nappal kell számolnunk. „Az év utolsó napja idén hétfőre esik, így ha azt szeretnénk, hogy a másik bankba még idén megérkezzen a pénz, az átutalásra legkésőbb december 30án, vasárnap kell sort kerítenünk, a bankfiókokban ezek zárásáig, interneten keresztül pedig 21.30-ig. Ha az év utolsó napjára hagyjuk az átutalást a többi bankban levő számlára a pénz csak január 2-án érkezik meg. Kivételnek csupán a gyorsított átutalások számítanak, amelyeket december 31-én is megadhatunk, ezek azonban általában drágábbak a normál átutalásoknál” – mondta Cesnaková. Akik az uniós tagországokon kívülre szeretnének eurót átutalni úgy, hogy az még idén megjelenjen az adott számlán, azoknak erre december 28-án délután háromig kellene sort keríteniük. Egyéb pénznem esetében a végső határidő egy nappal korábban jár le, a környező országok pénznemei azonban kivételnek számítanak.



Az automata is segíthet



Ha mégis megfeledkezünk egy másik bankba irányuló átutalásról, akkor közvetlenül a bankfiókban is befizethetjük a pénzt. „Ez esetben azonnal megtörténik az átutalás. A Szlovák Takarékpénztár fiókjain keresztül az ügyfeleink erre december 31-én délig keríthetnek sort. Déltől azonban az összes fiókunk bezár” – tette hozzá Cesnaková. Néhány banknak olyan automatája is van, amelyen keresztül készpénzt utalhatunk át a számlánkra, Cesnaková szerint azonban ezeket csak az adott pénzintézet ügyfelei vehetik igénybe. Ráadásul ezeket sem lehet használni bármikor. A Szlovák Takarékpénztár ilyen automatáin keresztül például december 31-én csak 16.30ig lehet majd átutalni a pénzt. Cesnaková szerint nem árt akár többször is leellenőrizni, hogy valóban jó adatokat adtunk-e meg az átutaláshoz, ebben a stresszes időszakban ugyanis a szokásosnál is többen írnak be rossz bankszámlaszámot.

„Azt ajánljuk az ügyfeleinknek, hogy a fontos átutalásokat ne hagyják az utolsó pillanatra, az ünnepek alatt ugyanis a bankok többsége zárva lesz” – tette hozzá Alena Walterová, az Általános Hitelbank (VÚB) szóvivője is. December 24én, 25-én, 26-án, január 1-jén és 6-án az összes pénzintézet zárva tart, december 31-én pedig általában csak délig lesznek nyitva. A pontos nyitvatartási időkről a bankok az internetes honlapjaikon tájékoztatnak.

Az ünnepek alatt, december 24-től 26-ig és január elsején zárva tartanak az adóhivatalok is. „Emiatt azonban december 27-én fogadjuk az ügyfeleket, annak ellenére, hogy normális esetben csütörtökön nincs fogadónap az adóhivataloknál. December 27-én reggel nyolctól délután négyig, 28-án nyolctól délután kettőig, 31-én pedig nyolctól délig fogadjuk az ügyfeleket” – nyilatkozta Ivana Skokanová, a központi adó- és vámhivatal szóvivője.



Ünnepnapi üzletzár



A 2017-től hatályos, ünnepnapi boltzárat bevezető törvény ellenére december 24-én, tehát ünnepnapon délelőtt még bevásárolhatunk. A hivatalos boltbezárás ezen a napon ugyanis csak déltől érvényes. Az ezt követő két napban, tehát december 25-én és 26-án zárva lesznek az üzletek. Kivételt továbbra is azon vállalkozók képeznek, akiknek nincs alkalmazottjuk, illetve akik az üzletben maguk árulnak – ők ünnepnapokon is nyitva tarthatják üzletüket. A boltzár ugyanúgy nem vonatkozik a benzinkutakra, a gyógyszertárakra, a repülőtereken, kikötőkben és kórházakban levő üzletekre, menetjegyek és szuvenírek eladására. (mi, dp)