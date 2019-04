Az SNS megtörtné Kiska vétóját, hatályba léphet a himnusztörvény

Jaroslav Paška (SNS) szerint az lenne a legjobb, ha a parlament megtörné az államfőnek, Andrej Kiskának a himnusztörvényre adott vétóját. Ez azt jelentené, hogy a törvény május 15-től életbe lép.

“Ha a parlament nem töri meg a vétót, akkor a törvény nem lépne életbe és a parlament a következő fél évben nem foglalkozhatna a kérdéssel. Így az állami jelképek használatára vonatkozó szabályozás megváltoztatása fél évig blokkolva lenne. Ezért aztán egyszerűbbnek és helyesebbnek gondolom, ha megtörjük a vétót” - mondta Paška, és hozzátette, ha a koalíciós partnerüknek valami gondja van a törvénnyel, akkor azzal a további jogalkotási folyamat során foglalkoznának.

Ez Paška szerint is azt jelentené, hogy a parlament csak a június 18-án kezdődő ülésén tárgyalhatná a himnusztörvény módosítását. Ha az ezt követő napokban a törvényhozás gyorsan el is fogadna egy változtatást, további napokig tarthat, míg a köztársasáig elnök aláírja azt. Így a törvény legalább egy hónapig hatályos lenne. Sólymos László (Híd) környezetvédelmi miniszter szerint, aki Bugár Béla pártelnököt helyettesíti a koalíciós tanácsban, azonban az lenne az ideális, ha a törvény nem lépne hatályba.

“Erről fogunk tárgyalni a koalíciós partnerekkel aztán meglátjuk mi lesz" - mondta a tárcavezető.

Arra, a kérdésre, hogy a hatályba lépést el lehet-e kerülni más módon is, minthogy a parlament elfogadja, azaz ne törje meg az államfő vétóját, Sólymos azzal válaszolt, nem szeretne a sajtón keresztül üzengetni a koalíciós partnereinek. A miniszter azonban hozzátette, úgy érzi, a koalíciós partnereik részéről megvan az akarat, hogy ezt a problémát megoldják.

Paška és Sólymos is sajnálatát fejezte ki, hogy az államfő az egész törvényt vétózta meg, így a parlament nem tud csak a problémás résszel foglalkozni. A Híd csütörtöki nyilatkozata szerint, Kiska a saját készülő pártjának céljaira használta fel a döntést és "ellentétet szít". A magyar himnuszt is tiltó részt ugyanakkor az SNS képviselői csempészték a törvénybe, amit a Híd frakciójának nagy többsége is megszavazott. Aztán Bugár a múlt héten kijelentette: "Ha kiderül, hogy a koalíciós partnerünk sportszerűtlenül viselkedne és a kérdéses rész mégsem kerül ki a törvényből, akkor egyértelműen nincs mit keresnünk ebben a koalícióban."

Az SNS igyekszik a törvénynek egy olyan értelmezését hangoztatni, amely szerint nem is tiltottak be semmit. "Mindenki, aki azt állítja, hogy nem lehet egy másik állam himnuszát énekelni hazudik. Akkor sem kell semmitől tartani, ha a törvény a jelenlegi formájában marad" - írja a párt a hivatalos közleményében, és hozzáteszi, hajlandóak a törvényszöveg olyan megfogalmazását keresni, amely kizárólag csak azt szabályozza, hogy az államünnepekkor milyen himnuszokat kell és lehet előadni.



Fiala-Butora János, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat munkatársa szerint azonban nem az a mérvadó, hogy az SNS miként értelmezi a törvényt. A jogász elmondta, ha a jogszabály hatályba lép, büntethető lesz a magyar himnusz éneklése. A törvénysértésért pedig akár 7000 eurós bírság is kiszabható. A jogszabály alkalmazásáról az illetékes járási hivatalok döntenek majd.



Az SNS szerint a törvény azzal a céllal született, hogy a szlovák jégkorong-válogatott mezzén ne lehessen a hokibotokkal szimbolizált hármas halmot ábrázoló szlovák címert használni. Ebbe a javaslatba került be a himnuszokra vonatkozó apró módosítás, amely a szlovák és külföldi himnuszok előadására is vonatkozik. Eszerint például a magyar himnuszt csak akkor lehet lejátszani vagy énekelni, ha a helyszínen tartózkodik Magyarország hivatalos küldöttsége.



A Smer kormánypártot is kerestük, hogy megtudjuk, mi az álláspontjuk az államfő vétójával kapcsolatban. A parlamentben ugyanis a törvényt támogató és ellenző képviselőknek is csak a smeres szavazatokkal együtt lenne meg a szükséges 76 vokssa. Robert Fico pártja hétfőre ígért erről információt.



Az MKP petíciót indított a nemzeti kisebbségek szimbólumainak használatáért. Menyhárt József pártelnök hangsúlyozta, a nemzeti közösségek szimbólumainak szabad használatát kell törvényileg biztosítani, minden erre vonatkozó korlátozást, szankcionálást törölni kell a szlovákiai jogrendből.



„Mi, a Szlovák Köztársaság polgárai, kiindulva a Szlovák Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaiból és Alkotmányából, felszólítjuk a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumát, Kulturális Minisztériumát és Oktatási Minisztériumát olyan jogszabályi módosítások kezdeményezésére, amelyek értelmében a nemzeti kisebbségek jelképeinek használatára semmiféle korlátozás ne vonatkozzon.” - szól a petíció.