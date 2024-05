Az SNS kezébe került a Művészeti Alap, máris egy somorjai galériára támadtak

Ahogy arról beszámoltunk, kedd délután a kormánykoalíció parlamenti képviselői egységesen támogatták Šimkovičovának az FPU átalakítására vonatkozó törvényjavaslatát. A jogszabály-módosítást azok a hlasos képviselők is megszavazták, akik ezt az indítványt korábban bírálták. Arról is írtunk, hogy április végén még úgy tűnt, a Hlas nyomására olyan változatot fogadnak el, amely nagyrészt meghagyná az alap önállóságát, de a támogatások elosztásába nagyobb beleszólást adna a regionális döntéshozóknak. Ma azonban már világos, hogy ebből nem lett semmi.



Šimkovičová változata szerint ugyanis a jövőben a minisztérium jelöltjei dönthetnek a támogatások odaítéléséről. A művészeti projektekre, kulturközpontoknak, népi együtteseknek, könyvtáraknak, galériáknak, kiadóknak szétosztott 20 millió euróról ezen túl az alap ún. tanácsa határozhat. A 13 tagú testületbe, amely több ezer terjedelmes pályázatról fog dönteni, 8 személyt a kulturális miniszter delegál. Mivel a tárca jelöltjei többséget alkotnak, a minisztérium jelentős befolyással lesz arra, ki kaphat pénzt és ki nem. Az alapot 2015-ben hozták létre, eddig a pályázati kérelmekről ún. szakmai bizottságok döntöttek, amelyekben összesen közel 300 szakember ítélte meg az egyes projekteket. A mostani módosítás után ezek a bizottságok csak javaslatot tehetnek az alap tanácsának arra, ki kapjon támogatást.



A módosítás elfogadása után, a javaslat indoklását prezentáló SNS-es parlamenti képviselő, Roman Michelko a törvényhozás épülete előtt állva egy videóüzenetet rögzített, amelyben arról beszél, az ügyben bizonytalankodó koalíciós képviselők számára Monika Kubinskának a somorjai zsinagógában működő At Home Galleryben kiállított alkotása szolgált végső érvként. A videóban Michelko vulgáris kifejezéseket tartalmazó szöveget olvas fel, amely azt állítja, az FPU által támogatott mű olyan lepedőkből állt, amelyeket fekáliával és testnedvekkel kentek össze. Ez azonban nem igaz, az interneten terjedő álhírről, van szó. A kérdéses alkotás növényi lenyomatokat tartalmazó nagyméretű textíliákból áll, a címe ezért is az, hogy „Mező”. Michelko ugyan később eltávolította a bejegyzést, de a videó ennek ellenére szerkesztőségünk rendelkezésére áll.

Növényi lenyomatok

Lapunknak sikerült felvennie a kapcsolatot a Mező című mű alkotóval, Monika Kubinskával, aki elmondta, természetesen semmi olyasmiről nincs szó, amit Michelko állított. A 8 méter széles és 10 méter magas alkotás egy régi japán technikával, az ekoprint eljárással, valamint festéssel készült, amely során természetes növényi pigmenteket használt fel. Kubinská szerint az alkotása pozitív hangvételű, az örömről és az emberek közötti kapcsolatokról szól, miközben természetes és újrahasznosított anyagokat használt fel hozzá. Michelko kijelentéseit ugyan nagyon helytelennek tartja, de mégis optimistán áll a dologhoz. A képzőművész arról is beszélt, az FPU-tól ösztöndíjat kapott erre projektjére. Ennek keretében tárlatevzetéseket és foglalkozásokat is tart. Csütörtökön például a somorjai szlovák gimnázium diákjait fogadja. Hangsúlyozta, az installáció mindenki számára, így Michelko előtt is nyitott.

