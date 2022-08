Az SaS nyugdíjtörvény-javaslatot terjeszt a parlament elé

Az SaS a mai nap folyamán egy, a nyugdíjakról szóló alkotmánytörvény-javaslatot nyújt be a parlamentbe – jelentette be Richard Sulík pártelnök hétfőn.

Az SaS a mai nap folyamán egy, a nyugdíjakról szóló alkotmánytörvény-javaslatot nyújt be a parlamentbe – jelentette be Richard Sulík pártelnök hétfőn.

Az SaS szerint alkotmányba kéne foglalni, hogy a nyugdíjrendszerbe való újabb kiadások bevezetése előtt szükséges legyen arra fedezetet is találni.

Sulíkék – többek között – mindenki számára kötelezővé tennék a második pillért, azzal, hogy meghatározott időn belül lehetőség nyíljon ebből kilépni.

Az SaS a koalíció beleegyezése nélkül nyújtja be a javaslatot, hiszen mint mondták, a pártjuk többé nem érzi magát annak részének. „A koalíció létezik, de mi már elhagytuk, hamarosan kilépünk a kormányból is. Ebben az esetben pedig nem vonatkoznak ránk a koalíciós szabályok” – fűzte hozzá Sulík.

Sulík hozzátette, a koalíciós társaik ezután is számíthatnak arra, hogy az értelmes és sikeres indítványaikat továbbra is támogatják majd, ezért cserébe ők is elvárják, hogy a hasonló javaslataikat ők is támogassák viszont.

A gazdasági miniszter egyelőre nem tudott válaszolni arra, mikor kezdődnek meg a tárgyalások a koalíció jövőjéről. Mint mondta, Eduard Heger (OĽaNO) kormányfőnek eljuttatták levelüket, amely értelmében a miniszterelnök akkor jelentkezik náluk, ha készen áll a tárgyalásokra, és arra, hogy teljesítse kérésüket Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter távozását illetően.

A miniszterelnök két hét szabadság után ma tér vissza hivatalába.

(Denník N)