Az SaS jobb eredményre számított a parlamenti választásokon

„Voltak már boldogabb pillanataink is a Liberális Házban. Másrészt, mindazok után, ami történt az elmúlt 16-18 hónap viharos időszaka alatt, úgy gondolom, hogy a választóink adtak nekünk egy esélyt, ugyanakkor figyelmeztetésképp felemelték a mutatóujjukat, hogy rendesen csináljuk a dolgunkat. Igyekezni fogunk” – állapította meg.

Sulík bízik benne, hogy az SNS és a Republika nem jut be a parlamentbe. A Demokraták pártot is bírálta. „Azzal léptek be a választási küzdelembe, hogy megakadályozzák, hogy egyetlen demokrata szavazat is elvesszen, de pontosan az ellenkezőjét érték el” – mondta. Egyelőre nem tudja elképzelni, hogyan áll össze az új kormány. Mint elmondta, Šimečkával kommunikált eddig. „Gratuláltunk egymásnak. Ők is és mi is jobb eredményre számítottunk” – jegyezte meg.