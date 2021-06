Az SaS egykulcsos jövedelemadót javasol

Egykulcsos, mindenki számára 19 százalékos társasági és jövedelemadót javasol az SaS, amely csütörtökön mutatta be azt a 12 pontos intézkedéscsomagját, amellyel a párt szerint gyorsabban ki lehetne vezetni Szlovákiát a koronavírus-járvány okozta válságból.

Pozsony | Egykulcsos, mindenki számára 19 százalékos társasági és jövedelemadót javasol az SaS, amely csütörtökön mutatta be azt a 12 pontos intézkedéscsomagját, amellyel a párt szerint gyorsabban ki lehetne vezetni Szlovákiát a koronavírus-járvány okozta válságból.

„Az elmúlt időszakban sorra intettünk búcsút a járványügyi megszorításoknak, így itt az ideje, hogy felvázoljuk a járvány utáni legszükségesebb lépéseket” – mondta el Richard Sulík gazdasági miniszter, az SaS elnöke, aki szerint az általuk kidolgozott javaslatokat jövő hétfőn, június 28-án terjesztik a koalíciós tanács elé. „Remélem, hogy a koalíciós partnereink is egyetértenek a javaslataink többségével. Ezek ugyan önmagukban is megállják a helyüket, a legnagyobb hatékonyságot azonban akkor érhetnénk el, ha mindet egyszerre fogadnánk el” – tette hozzá Sulík.

A már említett egykulcsos adón kívül az SaS gátat szabna az építési telkek túlzott megadóztatásának, és a cégeknek lehetővé tenné, hogy ők döntsenek a vagyonleírások idejéről és nagyságáról is. Ján Oravec gazdasági államtitkár a javasolt intézkedések közül a vállalkozói környezet javítását célzó második intézkedéscsomagra és a leginkább sújtott ágazatoknak folyósított támogatásokra hívta fel a figyelmet. „Az Eximbankon keresztül több pénzt fordítanánk azonban a cégek kivitelének a támogatására, és szeretnénk egyszerűsíteni az építkezésekkel kapcsolatos szabályokat is” – állítja Sulík. Szerinte a most előterjesztett javaslataik nem veszik át a helyét az általános kártalanítási törvénynek, amelyet Igor Matovič pénzügyminiszternek kellene előterjesztenie. „Mi csak azt szeretnénk elérni, hogy azok a vállalkozók, akik eddig kevesebb pénzt kaptak az államtól, a későbbiekben nagyobb támogatást élvezzenek, akik pedig többet, azok a jövőben már kisebb összeggel is kénytelenek lesznek beérni” – mondta el Sulík.

(mi, TASR)