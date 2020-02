Az R7-esen vitázik Érsek és Berényi

A miniszter, aki a Híd választási listáját is vezeti, egy blogbejegyzésében azt írja, Nagyszombat megye vezetése, azon belül is az MKP, obstruálni készül az R7-es gyorsforgalmi egyik szakaszának az átadását. „Arra készülnek, hogy hónapokkal késleltessék a kész út átadását” – írja bejegyzésében a tárcavezető, és azzal vádolja az MKP-t, hogy a régió lakosságának kárára politizálja át a gyorsforgalmi út megnyitásának kérdését. Érsek azt írja, Nagyszombat megye vonakodik átvenni azokat a gyorsforgalmihoz tartozó építményeket, amelyek megyei hatáskörbe tartoznak. A miniszter szerint a kérdéses szakasz gyakorlatilag készen van, az utolsó ellenőrzésekor feltárt hibákat kijavították.

Rosszul végzett munka?

Berényi József (MKP), Nagyszombat megye oktatásért és közlekedésért felelős alelnöke elmondta, maga a gyorsforgalmi nem, csak a hozzá tartozó bekötőutak, másodosztályú utak átvezető hídjai, felhajtók és lehajtók tartoznának az általuk vezetett regionális önkormányzathoz. „Mi azonban ezeket azért nem vesszük át, mert a megyei útkarbantartó vállalat szakértői szerint ezek az elemek nincsenek rendesen befejezve” – mondta Berényi, és hozzátette, jelentős forrásokat kell még költeni arra, hogy megfeleljenek a szabványoknak. „Nekünk pedig erre nincs pénzünk” – jelentette ki. Az alelnök elmondta, szerintük a kivitelező hanyagul, rossz minőségben épített meg bizonyos részeket, így például egyes tartóoszlopok alapját. „Erről fényképes dokumentációnk is van” – mondta.

Berényi szerint mindettől függetlenül a miniszter jogtalanul hibáztatja a megyét. „Érsek alaptalanul vádaskodik, ahogy ezt a megyei választás előtt is tette” – jelentette ki. Az alelnök elmondta, a másodosztályú utakra való felhajtók, lehajtók és átvezető hidak jelenleg a minisztérium kezelésében vannak, így a tárca a saját felelősségére, a megye bevonása nélkül is elindíthatja az érintett szakaszon a közlekedést.

A megyeelnök, Jozef Viskupič, aki az ellenzéki OĽaNO színeiben politizál, korábban úgy nyilatkozott, kizárt, hogy a kérdéses közlekedési projekteket a jelenlegi állapotukban átvegyék. „Az építési munkálatokat valószínűleg nem megfelelő időjárási körülmények között végezték és nem megfelelő építőanyagokat használtak fel” – vélekedik Viskupič. A megye szerint a vonatkozó szerződés alapján ezeket az objektumokat nekik kellene üzemeltetniük és karbantartaniuk, mégpedig a saját költségeikre. A megye szóvivője, Jaroslav Vacek kérdésünkre elmondta, összesen 10 építményt kellene átvenniük. A megye a kérdéses hat közúti hídból például még csak egyet vett át. A regionális önkormányzat főbb kifogásai között szerepel, hogy az utak töltése a megengedettnél jobban erodálódik, de az objektumokhoz tartozó egyes dokumentumokat sem kapták meg. A szerkesztőségünknek küldött képen az is látszik, hogy az egyik híd pillérei körül lévő beton is rendkívül rossz állapotban van.

A tárca tagad

Karolína Ducká, a közlekedési minisztérium szóvivője lapunknak arról beszélt, az R7-es megnyitására nincs hatással, hogy a megye átveszi-e a szóban forgó részeket vagy sem. Elmondta, a végleges átadáshoz a kivitelezőnek el kell távolítania néhány hiányosságot. Amíg ez nem történik meg, nem fizetik ki az építő cégnek a teljes összeget. „Amíg nem javítják ki a hibákat, az állam sem veszi át az építményt” – mondta. Ducká szerint azonban a megyének nincs igaza, amikor azt állítja, hogy a kérdéses műtárgyak befejezésének a költségei a regionális önkormányzatot terhelnék. „Az utat ugyanis 30 évig a D4/R7 konzorcium fogja üzemelteti” – magyarázta. Hozzátette, a kérdéses szakaszt leghamarabb márciusban nyitják meg. „Ha valamilyen fellebbezés lesz, akkor csak júniusban kerül erre sor” – tette hozzá. Míg a megye a kérdésünkre azt közölte, a hiányosságokat a tárcának is jelezték, a minisztériumban mégsem tudnak a regionális önkormányzat beadványáról.

Az R7-esnek a Dénesd (Dunajská Lužná)–Egyházgelle (Holice) szakaszáról van szó. Az első szakasz ideiglenes átadása márciusra várható. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a D4/R7-es autópálya és gyorsforgalmi út építésével kapcsolatban az is felmerült, hogy hulladékkal kevert földet építhettek be a létesítménybe. Az ügyben a múlt héten a rendőrség razziát is tartott.