Az Összefogás elfogadta a Szövetség alapszabályát

A Komáromban szombaton délelőtt tartott pártkongresszus volt a három politikai szereplő egyesülési folyamatában az első fontosabb jogi lépés, az Összefogás ugyanis az alapdokumentumát a létrehozandó Szövetség alapszabályára cserélte. "Leraktuk a Szövetség jogi alapjait" - mondta Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője. A kérdéses alapszabály tartalmazza mindazon megállapodásokat, amelyekben a három párt az egyesülési tárgyalások több mint egy éve alatt konszenzusra tudott jutni.



Az Összefogás vezetője a párt kongreszusa utáni sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az egyesítési folyamatra vonatkozó hivatali határidők miatt a közös párt alakuló közgyűlését leghamarabb október másodikán szombaton tudják megtartani. Előtte ugyanis az egyesülni szándékozó másik két pártnak, a Hídnak és az MKP-nak is meg kell tartania a kongresszusát, ahol a Szövetségbe való beolvadásról kell dönteniük. A Híd valószínűsíthetően szeptember 18-án, szombaton míg az MKP szeptember 19-én, vasárnap hívja össze a közgyűlését.



Arra a kérdésünkre, mi történik akkor, ha a Híd vagy az MKP úgy dönt, mégsem kíván a Szövetségben az Összefogással fuzionálni, Mózes az egyes szereplők felelősségét hangsúlyozta. "Ebben az esetben magukra vethetnek" - mondta, de hozzátette, a másik két partner szerinte az egyesülés mellett dönt majd. "Bízom benne, hogy mindenki tisztában van a döntése súlyával, és ez alapján fog szombaton és vasárnap dönteni" - tette hozzá a Híd következő szombati és az MKP vasárnapi kongresszusára utalva.

A párt arra is felkészült, ha a járványügyi intézkedések miatt akadályba ütközne a Szövetség alakuló közgyűlésének összehívása. Ha az országban a járvány miatt rendkívüli állapotot vezetnek be, akkor az alakuló gyűlést online is megtarthatják.



A három párt közötti megállapodás részleteiről beszélve Mózes azt is mondta, hogy a Szövetségen belüli platformjuk nyitva áll mindenki előtt, aki a szlovákiai magyar társadalomért akar dolgozni. Ezzel kapcsolatban Gyimesi Györgynek, az OĽaNO parlamenti képviselőjének személye kapcsán azt mondta, tőle még nem kaptak belépési kérelmet, így ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak. Az Összefogás vezetője szerint a közös pártban platformként tovább élő elődpártoknak teljes autonómiája van abban, kit vesznek fel a tagjaik sorába. Kérdésünkre válaszolva arról is beszélt, a közös párt megalakulása esetén így például Bugár Béla is a Szövetség tagja lesz, hiszen az elődpártok tagsága a közös pártban folytatódik.