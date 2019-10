Az orvosok 150 millió eurót kértek, Kamenický százat sem ad

Ladislav Kamenický pénzügyminiszter korábban spórolásra is felszólította az egyes minisztériumokat, tegnap pedig ismételten megüzente az egészségügyi tárcának, hogy költségvetését csak nem egész százmillió euróval fogja növelni. Az orvosok, a biztosítók és a kórházak is 150 millió euróval többet kértek, a pénzügyminiszter szerint viszont ezek az elvárások a jelenlegi gazdasági helyzetben irreálisak. Hogy pontosan mennyivel emeli a költségvetést, a pénzügyminiszter tegnap nem akarta konkretizálni. „Szerintem százmillió euróról sem beszélhetünk” – fűzte hozzá Kamenický, akinek meggyőződése, hogy ha az egészségügyi tárca spórolt volna, akkor most nem lenne szüksége több pénzre.

Andrea Kalavská (Smer-jelölt) egészségügyi miniszter reakciójában leszögezte: a spórolás kérdése soha nem merült fel a pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalásai során, ezért ez a kifogás meglepte. „Nem akarhatja tőlem senki, hogy a páciens kárára spóroljunk” – közölte tegnap Kalavská.

Álom a kiegyenlített költségvetés

A pénzügyminiszter az elmúlt napokban bevallotta, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem lesz kiegyenlített költségvetése az országnak, vagyis a kiadások idén is meghaladják a bevételek összegét. A Költségvetési Tanács a múlt héten figyelmeztetett, hogy ha a kormány nem hoz pótlólagos intézkedéseket, a költségvetési hiány idén elérheti a GDP 1,20 százalékát, ami 1,14 milliárd eurónak felel meg.

„A költségvetési deficittel kapcsolatos mostani problémák teljes egészében a jelenlegi és az előző smeres kormányok, egész konkrétan a Smer volt pénzügyminisztere, Peter Kažimír lelkén száradnak. A 2013 és 2018 közötti időszakban Szlovákia az Európai Unió egyik leggyorsabb gazdasági növekedésével büszkélkedhetett, ennek ellenére képtelen volt deficit nélkül zárni a költségvetést” – nyilatkozta Ivan Mikloš volt pénzügyminiszter, aki a jobboldali Dzurinda- és Radičová-kormányban látta el ezt a funkciót. Mikloš szerint a számok önmagukért beszélnek. „Míg a 2013 és 2018 közötti időszakban az Európai Unióban átlagosan 18,9 százalékkal nőttek az állami bevételek, Szlovákiában a bevétel-növekedés elérte a 36,4 százalékot. Németországban és Csehországban kisebb mértékben nőttek a bevételek, ennek ellenére a németek már 2014-től, a csehek pedig 2016-tól többletet értek el a költségvetésben” – figyelmeztet Mikloš. Szerinte 2018-ban azonban már az uniós tagországokból 13 többlettel, egy pedig kiegyenlített költségvetéssel zárta az évet. Mikloš szerint erre Szlovákia is képes lett volna, az ezért felelősök az elmúlt években azonban még arra sem ügyeltek, hogy a nehezebb időkre felhalmozzanak bizonyos kockázati tartalékot. „És ha ez még nem lenne elég, jön a választás, a parlamentben így kitört a populista orgia, ami még sokba kerülhet az országnak” – mondta a volt pénzügyminiszter. Kamenický szerint ugyanakkor semmi okunk a pánikra. „Egész Európában lassul a gazdasági növekedés, amely Szlovákiában is csaknem a felével lesz alacsonyabb, mint azt korábban vártuk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, pánikra azonban semmi ok” – állítja Kamenický. Hasonló hangnemben nyilatkozott Róbert Puci, a parlament pénzügyi bizottságának a smeres elnöke is, aki szerint a lényeg, hogy az államadósság nem nő majd olyan mértékben, hogy az adósságfékről szóló jogszabály megszorító intézkedései életbe lépjenek.