Az országos tesztelés végső eredménye szerint a Dunaszerdahelyi járás a legfertőzöttebb

Az országos tesztelés végső adatainak bemutatása után kiderült, hogy közel hárommillióan vettek részt a mintavételen, csaknem 400 ezerrel többen, mint amit kedden állítottak (a résztvevők pontos száma 2 949 017 fő volt). A pozitív tesztek száma 30 556-ról 36 547-re nőtt, a pozitivitási arány pedig 1,18-ról 1,24-re.

Az új adatok miatt változott azoknak a járásoknak a listája, amelyekben lesz második forduló, Pozsonyt például nem kötelezik a tömeges szűrésre. Az is kiderült, hogy a pozitivitási arány nem a Nagytapolcsányi, hanem a Dunaszerdahelyi járásban volt a legmagasabb, itt a letesztelt személyek 3,31 százalékánál mutatták ki a megbetegedést.

Problémás adatok

Szerda délelőtt, az országos tesztelés átmeneti adatainak ismertetése után több polgármester is jelezte, hogy problémák lehetne a kormányfő által bemutatott számokkal. Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere például a TA3-nak adott interjújában arra kérte a kabinetet, ismertessék a részletes adatokat, mivel az önkormányzat számai eltérnek attól, amit Matovič közzétett. Vallo szerint a fővárosban tesztelt személyek 0,79 százaléka lett pozitív, a miniszterelnök viszont 1,02 százalékos pozitivitási arányról számolt be. Ez azért is fontos, mert a kormány azokat a járásokat kötelezi a tesztelés második fordulójára, ahol a pozitív tesztek aránya meghaladta az 1 százalékot.

Vallo ezért csatlakozott a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS), valamint a Szlovákiai Városok Uniójának (ÚMS) felhívásához, amelyben arra kérik a miniszterelnököt, hogy az adatok értékelését bízzák a járványügyi szakértőkre, és az ő döntésük alapján rendezzenek újabb mintavételt.

Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere arra szólította fel a kormányfőt, tegyék közzé az országos tesztelés pontos adatait, mert szerinte nem stimmelnek a számok - TASR-felvétel

A számokat Ján Ferenčák, a Hlas parlamenti képviselője és Késmárk (Kežmarok) polgármestere is kétségbe vonta. Ő arról számolt be, hogy a Késmárki járásban összesen 303 fertőzöttet jegyzett az önkormányzat, nem pedig 382-t, ahogy a kormányfő állította. Ez az jelenti, hogy az 1,22-es pozitivitás helyett mindössze 0,89-es pozitivitást állapítottak meg, aminek eredményeként ott sem kellene újabb tesztelési fordulót szervezni.

Miután Matovič ismertette a végső adatokat, kiderült, hogy éppen az előbb említett két járásban módosultak annyira a számok, hogy végül a kevésbé sújtott régiók közé sorolták őket, így ott nem lesz tesztelés. A kormányfő ezzel kapcsolatban azt mondta: a Késmárki járásban gond volt az egyik mintavételi ponttal, ez okozta az eltérést, Pozsonyban pedig mindössze 0,01 százalékos változásról van szó, ami annak tudható be, hogy kedden még nem voltak ismertek a végső adatok.

Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a kormányfő által bemutatott új adatok még így sem egyeznek azokkal a számokkal, amiket az említett polgármesterek mondtak.

Covid-automata nélkül?

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter múlt hét pénteken azt nyilatkozta, hogy a járványhelyzet egyre javul, így elképzelhető, hogy február 8-tól életbe lép az úgynevezett Covid-automata, amelynek eredményeként enyhítettek volna a korlátozásokon. A miniszter akkor azt mondta, talán az iskolák is kinyithatnak, illetve a járások közti közlekedést is engedélyeznék.

Az országos tesztelést követően azonban már nem zárta ki, hogy a kormány mégis meghosszabbítja a lockdownt a jelenlegi szigorú intézkedésekkel, hiszen elmondása szerint a helyzet továbbra sem túl kedvező.

Szerdán életbe léptek a szigorúbb járványügyi intézkedések, melyek értelmében már csak negatív koronavírusteszttel lehet menni dolgozni. A rendőrök az eddiginél is szigorúbb ellenőrzéseket ígértek, ennek pedig meg is lett a hatása. A fotón a pozsonyi Óváros látható – a máskor forgalmasnak számító utca a koronavírus miatt most üres. - TASR-felvétel

A tárcavezető úgy véli, ennek főként a koronavírus brit mutációja az oka, amely, mint kiderült, már hónapok óta jelen van Szlovákiában. Az új törzs felbukkanása miatt az is lehet, hogy átértékelik a Covid-automata jelenlegi beállításait. Krajčí azonban hangsúlyozta: ha a kormány mégis jóváhagyja az automata bevezetését és ezzel a korlátozások enyhítését, a tesztelés akkor is folytatódni fog.

A kérdésről tárgyalt a központi válságstáb is, ám nem jutottak döntésre. Csütörtökön ismét összeülnek a szakértők, hogy döntsenek az intézkedésekről, köztük az iskolák újranyitásáról is.

Hatalmas érdeklődés

Az egészségügyi minisztérium kedden bejelentette, hogy a 75 év felettiek számára is engedélyezik az oltás beadatását. Ennek hatására a regisztrációs rendszer csaknem összeomlott, az erre a célra létrehozott ügyfélszolgálati központot sem lehetett elérni.

Szerkesztőségünkbe olyan levelek érkeztek olvasóinktól, amelyekben arra figyelmeztettek, hogy a legközelebbi szabad időpontot február 11-re jelzi a rendszer.

Az egészségügyi tárca sajtóközleményében jelezte: a telefonvonal összeomlásához az vezetett, hogy egyetlen pillanatban 500 telefonhívás érkezett. Zuzana Eliášová szóvivő azt ígérte, megpróbálják bővíteni az ügyfélszolgálat kapacitását.

„A minisztérium vezetősége örömmel fogadja az oltás iránti hatalmas érdeklődést, és egyúttal sajnálja, hogy problémát okoz a szabad időpont megtalálása, ezért a lakosság türelmét kéri. Az egyes kórházak igyekeznek további időpontokat kijelölni, de a kapacitás a vakcinaszállítmányok sebességétől is függ. A tárca addig is a várakozást javasolja, a szabad időpontokról és a további oltási központok megnyitásáról pedig tájékoztatni fogunk”

– olvasható a közleményben.

Krajčí ezzel kapcsolatban megjegyezte: februárban körülbelül 250 ezer védőoltást szállítanak Szlovákiába.

„Sajnos azonban ezt a számot is fenntartásokkal kell kezelni, mert minden a gyógyszergyártó cégektől függ, és a helyzet naponta változik”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy már olyan híresztelések is napvilágot láttak, miszerint az AstraZeneca sem képes annyi vakcinát szállítani az Európai Unióba, mint amennyiben korábban megegyeztek.