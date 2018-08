Az ország fele nem nyaralt

Pozsony | A szlovákiai családok több mint fele idén egyetlen nyaralást sem engedhetett meg magának. A legrosszabb helyzetben az alacsony keresetűek és a nyugdíjasok vannak, azonban a nyaralást maguknak megengedők nagyjából 70 százaléka is egész évben erre spórolt.

„Szlovákia lakosságának idén csak a 46 százaléka engedhetett meg magának egy nyári kirándulást. Kirándulás alatt ugyanakkor nem csupán a szervezett utakat értjük, hanem az összes olyan, legalább egy hétig tartó kiruccanást, amelynek a fő célja a pihenés és a szórakozás, függetlenül az elszállásolás típusától és attól, hogy az elszállásolásért fizettek vagy sem” – nyilatkozta Július Filo, a Go4insight piackutató társaság ügyvezető üzlettársa, társaságuk legfrissebb felmérésére hivatkozva. Eszerint azonban a lakosság egyes rétegei között is látványos különbségek tapasztalhatók. A legjobb helyzetben az egyetemet végzettek és a havi nettó 900 eurónál többet keresők vannak, az előbbieknek a 63, az utóbbiaknak a 70 százaléka engedhetett meg magának idén nyáron legalább egy egyhetes kirándulást. A jövedelmi bevételektől függően természetesen nő a kirándulások száma és az így eltöltött idő is. Akik megengedhetik maguknak a nyaralást, azok háromnegyede is csak egy ilyenen vett részt. Nagyjából az ötödük kettő, 4 százalékuk pedig három vagy ennél is több kirándulást tudhat maga mögött ebben a szezonban.

A háztartások 54 százaléka, amely egyetlen kirándulást sem engedhetett meg magának idén, ezt elsősorban a szűkös anyagi helyzetével magyarázza, nagyjából a negyedük ugyanakkor az egészségügyi helyzete miatt halasztotta el az idei üdülést. A nyaralást maguknak megengedők nagyjából 70 százaléka is már az egész év folyamán kénytelen takarékoskodni ennek érdekében. Filo szerint a legrosszabb helyzetben a nyugdíjasok vannak, akiknek a háromnegyede nem volt idén nyáron üdülni, miközben a megkérdezettek 35 százaléka még soha életében nem volt tengerparti nyaraláson.

Az üdülésen részt vevők 24 százaléka csak Szlovákiában töltötte a szabadságát. A megkérdezettek 12 százaléka külföldi és hazai nyaralást is megengedhetett magának, 64 százalékuk pedig csak külföldön nyaralt. A külföldi nyaralóhelyek közül továbbra is Horvátország vezet, ahol a szlovákiai turisták 30 százaléka üdült. A legvonzóbb üdülőhelyek között ott van azonban Olaszország, Csehország és Görögország is. „A turisták kétharmada elsősorban a fürdés végett utazik el, vagyis az ideje nagy részét a tengerparton vagy valamelyik fürdőhely medencéjében tölti. Az ötödük érdeklődik a városnézés, 14 százalékuk pedig a túrázás iránt” – tette hozzá Filo. (mi)