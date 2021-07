Az oltás sem elég, ha repülővel érkezik

Péntek reggeltől az országba csak a teljes beoltottságot igazoló dokumentummal, néhány esetben pedig friss PCR-teszttel lehet belépni, ezek hiányában kötelező a 14 napos karantén. A határokon érvényes szabályok azonban most is sok kivételt tartalmaznak.

A rendőrség bejelentette, a koronavírus-járvány elleni intézkedések keretében lezárják a Nagykövesd–Pácin, Újhely–Sátoraljaúj-hely, Eszkáros–Hollóháza, Domica– Aggtelek, Tajti–Cered, Kalonda– Ipolytarnóc átkelőket, valamit az osztrák, lengyel és cseh határon is bezárnak több átkelőt.

A Kalonda–Ipolytarnóc átlépési pontot azonban a korábbi, határnyitásról szóló bejelentés ellenére, a rendőrség egyébként is folyamatosan zárva tartotta.

A nyitva maradt átkelőkön ugyanakkor megerősítették a járványügyi előírások ellenőrzését. Ezek értelmében az országba való belépéskor az egyes személyeknek például regisztrálniuk kell a korona.gov.sk/ ehranica/ oldalon az eHranica nevű alkalmazásban. Az alkalmazás magyar változata azonban még nem frissült, elavult információkat tartalmaz. A rendőrség ezen kívül véletlenszerű ellenőrzéseket végez a vonatokon és egyes vasútállomásokon is. A repülőtereken ugyancsak intenzív ellenőrzés várható.

A Közegészségügyi Hivatal a koronavírus-járvány miatt pénteken reggel 6 órától minden, az országba érkező személyre érvényes, 14 napos karantén-kötelezettséget vezet be, amellyel együtt azonban számos kivételt is megfogalmaztak. Ez utóbbiak közé a teljesen beoltott személyekre vonatkozó kivétel a legfontosabb. Aki ebbe a kategóriába tartozik, lényegében egy regisztrációt követően szabadon mozoghat a határokon. Aki egészségügyi oknál fogva nem tudja felvenni az oltást, annak ezt hitelesen igazolnia kell és 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell a belépéskor felmutatnia. Péntektől a szomszédos országok határ menti régióiban lakó, nem beoltott szlovák állampolgároknak is PCR-tesztre lesz szüksége, hogy Szlovákiába léphessenek. Ez a teszt legfeljebb 7 napos lehet. A nemzetközi személy- és teherforgalomban dolgozó nem beoltottakra is kivétel vonatkozik, bizonyos esetekben azonban számukra is kötelező lehet a negatív teszt felmutatása.

72 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk a nemzetközi delegációk nem beoltott tagjainak is. Ugyanez vonatkozik azokra a nem beoltottakra, akik temetésen való részvétel miatt rövid időre lépnének az ország területére. Az esküvőkre azonban még negatív PCR-teszttel sem engedik be az országba igyekvő nem beoltott személyeket.

Mindezzel együtt péntektől a nyitva maradt közúti, vasúti határátkelőkön csak az után lehet az ország területére lépni, ha az utazók regisztrálnak az eHranica nevű alkalmazásban. A teljesen beoltott személyeknek egyszer kell regisztrálnia, ami aztán 6 hónapig érvényes. Aki még csak az első vakcina-dózist kapta meg, annak a regisztrációja augusztus 9-én lejár, ez a határidő érvényes a 12–18 év közötti, nem beoltott gyerekekre is. Aki munka után ingázik, de nincs beoltva, annak a péntek reggelt követően szintén egyszer kell regisztrálnia, amely szeptember 1-én lejár. Ugyancsak ez érvényes azokra, akik Szlovákia szomszédos országaiban, valamely nyitva maradt határátkelő 100-km-s körzetében laknak. A 12 évnél fiatalabb gyerekeknek és azoknak, akik Szlovákiát csak tranzitországnak használják, nem kötelező regisztrálniuk.

Külön szabályok vonatkoznak a légi közlekedésre. Aki repülővel érkezik Szlovákiába, annak minden alkalommal regisztrálnia kell a www.mindop.sk/covid/ oldalon (tehát nem csak az eHranica rendszerben). A külföldi országokat pedig két csoportra osztották: a fekete besorolású államokból érkezőknek, a beoltottaknak is, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk a belépéskor. Ebbe a kategóriába tartozik például teljes Afrika, Oroszország, az európai államok közül pedig Nagy-Britannia, Portugália és Olaszország. A fehér besorolású országokból érkező beoltottak teszt nélkül is beléphetnek Szlovákiába. Mindez ugyanakkor csak a szlovákiai repterekre érvényes. Így, ha valaki Budapestre, vagy Bécsbe érkezik repülővel és onnan közúton, vagy vasúton utazik Szlovákiába, elkerülheti a tesztelési kötelezettséget.

A Közegészségügyi Hivatal rendelete szerint az számít teljesen beoltott személynek, aki 14 napja már megkapta valamelyik kétdózisú vakcina második adagját, vagy 21 napja beadták neki az egydózisú oltóanyagot. De az is ebbe a kategóriába esik, aki az első adagot a betegség átvészelését követő 180 napban kapta, de még vár a második dózisra. Egy átmeneti intézkedés értelmében, aki eddig semmilyen oltást nem kapott, de beadat magának valamilyen vakcinát, az augusztus 9-ig teljesen beoltott személynek számít. Ha addig nem kapja meg a második vakcinát, úgy tekintenek majd rá, mint egy nem beoltott személyre. Minden felsorolt védettség azonban csak 12 hónapig érvényes. Az uniós oltási igazolványokon kívül elismernek más, szlovák, cseh vagy angol nyelvű külföldi tanúsítványokat is.