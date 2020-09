Az MKP a magyar belpolitika miatt nekiment a Hídnak

Az MKP élesen bírálta a Hidat, mert annak elnöke, Sólymos László arroganciának nevezte, hogy a magyar kormány megfosztja autonómiájától a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE), illetve az Index hírportál kormányzati bedarálása kapcsán is nemtetszésének adott hangot. „Elvárjuk a partnerpártoktól, hogy a felvidéki magyarságot érintő valós ügyek megoldására fókuszáljanak és a megosztó politikai témákban tanúsítsanak kellő önmérsékletet” – olvasható az MKP sajtóosztálya által közreadott nyilatkozatban. Egyben el is határolódnak a Híd elnökének állásfoglalásaitól: „A Híd magyarországi belpolitikáját egyoldalúan minősítő nyilatkozataival nem értünk egyet, sem a tartalmát, sem a hangvételét illetően!” Ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy az egyesülés érdekében az elvi álláspontokat is tisztázniuk kell, amivel kapcsolatban az egyes szereplők felelősségét emlegetik.

Forró Krisztián MKP-elnöktől azt kérdeztük, milyen konkrét ügyekben kellene önmérsékletet tanúsítania a politikai partnereinek. A pártelnök szerint ők konkrétan csak az SZFE ügyére céloztak. „Úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést túlpolitizálták” – nyilatkozta Forró. Hozzátette, ebben az ügyben nincs összhang a Híd és az MKP között. „Erre vonatkozott az, hogy örömmel fogadnánk, ha nagyobb önmérsékletet tanúsítanának” – magyarázta. Arra a kérdésre, mit mondana azoknak, akik szerint azért utasították rendre a Hidat, mert az MKP a magyar kormánypárttól, a Fidesztől kaphatott erre utasítást, vagy annak alárendeltjeként saját indíttatásból védi a Fidesz érdekeit, Forró azzal válaszolt, szerinte nem utasították rendre a Hidat. Úgy látja, az SZFE témája feszültséget gerjeszthet a hazai magyarok között, amire nincs szükség. Egyben egyértelműen elutasította, hogy pártja politikáját valaki kívülről befolyásolná.

Csak a partnerség

Az ügyben megkerestük Sólymost, akitől többek közt azt kérdeztük, mit szól hozzá, hogy ilyen élesen bírálta a kijelentései miatt a pártját az MKP. A Híd elnöke írásban felelt kérdéseinkre. Szerinte leginkább abban kell önmérsékletet tanúsítani, hogy a három párt egymást minősítse. „A sárdobálás a múltban se vezetett sehová és a jövőben sem fog, ezért az MKP reakcióját sajnálatos dolognak tartom” – fogalmaz Sólymos.

Kiemeli, bizonyos esetekben nekik is nehéz elfogadniuk partnereink álláspontját. „De ezt nem a sajtón keresztül, hanem a tárgyalóasztalnál kell megbeszélnünk” – teszi hozzá azzal, hogy a szlovákiai magyarok véleményének sokszínűségét hangsúlyozza. „A Híd csak egyenrangú partneri viszonyt tud elfogadni bármilyen kapcsolatban” – teszi hozzá Sólymos.

Baráti Fidesz?

Hangácsi István, a Méltányosság Politikaelemző Központ szakembere szerint fontos kiemelni, hogy az SZFE ügyében még nem nyilvánított véleményt nagy szlovákiai magyar társadalmi szervezet.

„Jelzésértékű volt, hogy Sólymos ebben a kérdésben mégis megszólalt” – emelte ki, és hozzátette, hogy ez a lépés az MKP-val és az Összefogással szembeni profilálódását segíti. Hangácsi szerint, ha a három párt egyesül, az így létrejövő szubjektum a Fidesszel mindenképpen baráti viszonyban lesz. „Az nyitott kérdés, hogy a szimbolikus kérdésekben, mint amilyen az SZFE-ügy, megnyilvánul-e majd ez a közös párt” – véli a szakember.

Hangácsi szerint a közös politikai szubjektum létrehozása többet nyom a latban, mint az, hogy a szlovákiai magyar szereplők mennyire bírálják a Fideszt.