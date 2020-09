Az esküvőszervezés dilemmái, nehézségei

Pozsony | Bár októberben továbbra is engedélyezett lesz a 100 fős esküvők megtartása, a házasodni vágyóknak így is komoly problémákkal kell szembenéznie. A nehézségekről egy újdonsült feleség is nyilatkozott lapunknak.