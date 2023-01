Az előlegszámlák az iskolákat is sokkolták

„Négyszeresére emelkedett a havi részlet” – mondta Narancsík Szilvia, a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda vezetője a gáz árára utalva. Az eddigi 1789 euró helyett havonta 6800 eurót kellene kifizetnie az iskolának. Narancsík felvette a kapcsolatot a Közép-szlovákiai Áramszolgáltatóval, s közölte, egyszerűen nem tudják befizetni a közel 7 ezer eurós előleget, érdemi választ azonban nem kapott. Ján Horecký oktatási miniszter kijelentései alapján arra számít, körülbelül a tavalyi szinten lesznek az energiaköltségek, mindezt azonban csak a sajtóban és a közösségi médiában megjelent információból szűrte le, hivatalos iránymutatás a szaktárcától egyelőre nem érkezett.

Épp ezt kifogásolja Horecký elődje is, aki felszólította a minisztériumot, hogy cselekedjen végre a számlák ügyében. „Már megvan az első óvoda, amely bezárt az energia miatt. Felment a gáz ára is. A beszállítótól függően azonban mindenki más helyzetben van” – hangsúlyozta. Emlékeztetett, a tárca elsődleges tájékoztatása az volt, hogy ne fizessék be a számlákat. Gröhling szerint azonban ez kockázatos lehet, a késlekedés miatt büntetést fizethetnek az iskolák vagy éppen ki is kapcsolhatják az áramot, illetve a gázt. „Ez maximálisan felelőtlen magatartás mind a miniszterelnök, mind az oktatási miniszter részéről” – tette hozzá azzal, hogy a tárca és a kormány „teljesen alábecsülte a helyzetet az energia terén”. „Cserben hagyták az iskolákat, arról sem adtak tájékoztatást, hogyan tovább” – folytatta. A közösségi oldalon arra buzdította az iskolák vezetőit, a bejegyzés alatt tüntessék fel, mennyivel kaptak magasabb számlákat. A több mint 50 hozzászólás között akad olyan eset is, ahol a gázra több mint 26 ezer eurót fizet rá az iskola, az előleget pedig 1400 euróról 10 500 euró emelték fel. „Megsemmisítő egy kisiskola számára” – fűzte hozzá egy nő, aki azt panaszkodta, a hatszorosára emelkedett az előleg összege. Egy szülő pedig arról számolt be, a hideg miatt nem tartják meg a testnevelést fia iskolájában, helyette „az osztályban ülnek, és rajzolnak”.

„Tárgyalunk”

Horecký kedden a Facebook-oldalán reagált Gröhling kritikájára. „A magas energiaszámlák kifizetésének módjáról még mindig intenzív tárgyalások folynak. Megerősíthetem, hogy ahogy az oktatási minisztérium tavaly év végén pénzt küldött az iskoláknak az energia fedezésére, úgy most is segíteni fogjuk az iskolákat” – írta. Hozzátette, a miniszterelnökkel, a gazdasági miniszterrel és a pénzügyi tárca képviselőivel zajlanak az egyeztetések a támogatás „leggyorsabb és legegyszerűbb” módjáról. „Az oktatási minisztérium három forgatókönyvet készített a pénzügyi támogatás kézbesítésére. Jelenleg az érintett partnerekkel tárgyalunk a legegyszerűbb mechanizmusról az iskolák és az oktatási intézmények számára, hogy tekintet nélkül a fenntartóra, minden iskolának és intézménynek eljuttassuk az anyagi segítséget” – tette hozzá. Úgy véli, a tárgyalásoknak néhány napon belül meglesz az eredménye, melyről részletes tájékoztatást ígér.

Négyszeres emelkedés

Narancsík Szilvia megjegyezte, azok az iskolák, ahol nem nőttek lényegesen a költségek, befizetik a számlákat, a többiek pedig egyelőre kivárnak. „Spórolunk, amennyire csak lehet. A tornateremben levittük 15 fokra a fűtést, de nem szeretnénk bezárni az iskolát. Ott még nem tartunk, s azt hiszem, erre nem is kerül sor. Azt gondolom, meg fog oldódni a helyzet, nem kell pánikba esni” – mondta arra utalva, hogy jelenleg várják a megoldást az állam részéről, önerőből ugyanis biztosan nem tudják kifizetni a négyszeresére nőtt gázszámlát. Úgy véli, bizakodásra ad okot, hogy tavaly a minisztérium az iskola összes kérését teljesítette az energiával kapcsolatos pluszkiadásokra vonatkozóan. A nagymácsédi iskola számára elsősorban a gáz jelent problémát, a villamos energia ára két évre le volt kötve, így „csupán” a disztribúciós díj emelkedett. „A tavalyi havi 580 euró helyett most 860-at fogunk fizetni, csak azért, mert felment a disztribúciós költség. Ezt még elbírjuk” – mondta.

Várady Kornélia, a csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda igazgatónője lapunk érdeklődésére elárulta, a tavaszihoz képest nagyjából háromszorosára emelkedett a villamos energia havi összege. „280 euró körül szokott lenni a havi befizetésünk, most 800 euró fölött van” – mondta. A gázzal kapcsolatban megjegyezte, továbbra is a szerződés szerinti havi átalányt fizeti az iskola, s majd az elszámolás után derül ki, kell-e többet fizetni. „Pillanatnyilag még bírjuk” – nyilatkozta a villany megemelkedett árára utalva. „Nem kaptunk hivatalos tájékoztatást” – jegyezte meg, mondván, csak a politikusok különböző nyilatkozataiból tudnak kiindulni. „Egyelőre be tudjuk fizetni, nem szeretnék várni vele, nem tudjuk, mi lesz később – a különböző ígéretek ellenére lesz-e valamilyen következménye” – folytatta azzal kiegészítve, bízik benne, előbb-utóbb megérkezik a kompenzáció azoknak is, akik már befizették a számlákat.

Sebő Renáta, a bősi Amade László Alapiskola igazgatója lapunknak megerősítette, a fűtést biztosító cég nekik is jelezte, bizonyos áremelésre kell számítani, a pontos feltételekről azonban csak ma egyeztetnek. Ami a villamos energiát illeti, a csallóközi iskola tavasszal kötött szerződést a villamos művekkel, így már akkor némi drágulást tapasztaltak. „Egyelőre ugyanazt a számlát kaptuk, mint decemberben” – közölte, de úgy véli, ez változni fog, a kérdés az, hogy mennyivel nőnek az árak.

„Spórolunk tovább”

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója elmondta, 2021-ben az iskola energiaköltsége (villany és gáz) 27 ezer euró körül volt. „Úgy számoltuk, hogy a kétszeresére nő ez az összeg” – tette hozzá azzal, hogy a megye 54 ezer eurót kötött le a 2022-es évre, az energiaszámlák ugyanis már az előző évben, az orosz–ukrán háború kitörése előtt is jócskán megugrottak. Évközben azonban már látható volt, a tervezettnél alacsonyabb összeg is elég lesz. „2021-ben 27 ezer eurót fizettünk, tavaly pedig 38–40 ezer eurót tett ki az energiaköltségünk” – mondta. Úgy véli, ez többek közt az enyhe télnek, a felújított tornateremnek, illetve az új ablakoknak, nyílászáróknak köszönhető. „Menet közben már láttuk, hogy 54 ezer eurónál kevesebb lesz, azt gondoltuk, 44 ezer euró körül mozog majd, most viszont visszakapunk még 6 ezer eurót” – nyilatkozta.

A gimnázium egyelőre nem kapott új előlegszámlákat, s mivel a megye 2023 végéig több intézmény számára közösen csinálta a közbeszerzést, és nagy mennyiséget tudott lekötni, ezért Andruskó abban bízik, az idei évet is hasonló összegből ki tudják gazdálkodni. „A gyerekek és a kollégák is úgy állnak hozzá, hogy spórolási üzemmódban vagyunk” – szögezte le.

Ráfizetnek a családok

Az infláció okozta árvágta az utóbbi hónapokban az iskolai étkezdék működését is megnehezítette, s több helyen ez az ebéd árában is megmutatkozott. Andruskó rámutatott, az energiaköltségeket és a bérköltségeket a fenntartó állja a részadóból, a nyersanyagköltség viszont már a szülőket terheli. „Az elszabadult nyersanyagárak begyűrűztek az iskolakonyhákba is” – mondta. Az oktatási tárca januártól háromról ötre emelte az étkezési sávokat, s nőttek a 2019-ben meghatározott keretszámok. Az iskolák kaptak ugyan némi haladékot, február végéig azonban el kell fogadniuk a módosított értékeket.

„Komáromban egy családnak a gyermek ebédköltsége plusz 10 euró lesz. Eddig 10 euró volt az óvoda, illetve napközis illeték, most már 15 euró lesz” – tette hozzá a komáromi gimnázium vezetője. Példaként említette, ha két gyermek az iskolában ebédel és napközibe jár, egy család kiadása 10 hónap alatt 300 euróval nő. „Maga az elképzelés, hogy támogassuk a gyermekes családokat fantasztikus, de Igor Matovič ezt úgy oldotta meg, hogy felemelte az adóbónuszt 18 éves korig 140 euróra, a családi pótlékot pedig 60 euróra, tehát egy család 200 eurót kap egy gyermek után. Ez jó, de kitől vette el a pénzt? A falvaktól és a városoktól” – mondta, hangsúlyozva, nem az a gond, hogy a családokat támogatjuk, hanem az, hogy összevissza tesszük ezt. „Azok a családok kerülnek gondba, ahol keveset keresnek a szülők. Nem kapják meg a 140 eurós adóbónuszt, a költségek – ebéd, óvoda, napközi – viszont számukra is emelkednek” – magyarázta az igazgató.