Az ellenzék Trnkán kívül mások leültetését is követeli

Trnkát gútori (Hamuliakovo) házában vették őrizetbe. Az egykori főügyész ellen két ügyben is eljárás folyik. A rendőrség egyrészt azzal gyanúsítja, hogy már évekkel ezelőtt a birtokában volt a Gorilla-hangfelvétel, amellyel meg akarta zsarolni Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport társtulajdonosát. Másrészt a Denník N információi szerint most az ún. Lemikon-ügyben is eljárást indítottak ellene. A kétezres évek végi botrány során az államot több millió eurós kár érte. A napilap még november végén közölt egy videót, amelyet valószínűleg a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marián Kočner készített titokban. A minden bizonnyal 2009-ben készült felvételen az látható, ahogy a Trnka és Ján Počiatek egykori smeres pénzügyminiszter arról beszél, miként tussolják el a Lemikon-ügyet. A videón arról is szó esik, hogy az első Fico-kormány idején az SNS egykori vezetője, Ján Slota miként üzérkedett a szén-dioxid-kibocsátási kvótákkal. Ez utóbbi ügyben az államot becslések szerint 66–75 millió euró kár érte.



A NAKA nyomozója még decemberben gyanúsította meg először Trnkát. A bűncselekményt a rendőrség szerint 2007 és 2014 között követte el azzal, hogy nem adta át a Gorilla-üggyel kapcsolatos felvételeket a hatóságoknak. A rendőrség szerint ő és Marián Kočner hasznot akart húzni belőle. Kočnert Ján Kuciak meggyilkolásával és a televíziós váltók hamisításával is megvádolták.

A Denník N tavaly októberben nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Kočner Trnkával ordítozik, vulgárisan szidja a korábbi főügyészt, mert megpróbálta zsarolni a Gorilla-hangfelvétellel Jaroslav Haščákot, a Penta pénzügyi csoport társtulajdonosát. Haščák elhatárolódott az ügytől és tagadott minden ilyen „állítólagos tevékenységet”. A Gorilla-felvétel később nyilvánosságra került, de Kočner házában is megtalálta a rendőrség. Dušan Kováčik különleges ügyész szerint azonban még nem világos, hogy a felvétel valóban a Gorilla-ügyet rögzíti-e.

Miért vitték be Trnkát?

Azt egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy Trnkát ebben az ügyben vagy az ún. Lemikon-botrányban játszott szerepe miatt vették-e őrizetbe. Az utóbbi üggyel kapcsolatban ugyancsak a Denník N hozott nyilvánosságra egy 2009-ben készült videófelvételt, amelyet valószínűleg a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marián Kočner készített. A videón az látható, ahogy Trnka az akkori pénzügyminiszterrel, a smeres Ján Počiatekkel beszélget. A két férfi részletesen tárgyal arról, hogyan tussolják el a Lemikon-ügyet, illetve miként biztosítsák, hogy az állam kifizesse azt a nagy összegű kártérítést, amiről később kiderült, jogtalan volt.

A volt főügyész Trnkát 2004-ben a parlament főügyésszé választotta.

Még ebben az évben úgy döntött, kiengedi a vizsgálati fogságból Majskýt, aki a BMG Invest és a Horizont Slovakia befektetési alapokkal kapcsolatban követett el csalást.

2006-ban Trnka segített a Smernek a Nyitrán megvert diáklány, Žák Malina Hedvig elleni fellépésében.

2011-ben a Radičová-kormány idején újra versenybe szállt a főügyészi posztért. Mindössze egy szavazat hiányzott a megválasztásához. Ennek ellenére felmerült, hogy a titkos szavazás során egyes képviselőket lefizethettek.

Trnka már nem volt főügyész, amikor megakadályozza, hogy újrakezdjék a Gorilla-ügy vizsgálatát.

Tavaly október közepén nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Kočner azért rója meg Trnkát, mert a volt főügyész Jaroslav Haščákot, a Penta vezetőjét próbálta megzsarolni a Gorilla-hangfelvétellel.

Tavaly november végén nyilvánosságra került az a videó, amelyben Trnka Ján Počiatek egykori smeres miniszterrel a Lemikon-botrány eltussolásáról beszél.

Tavaly december közepén hivatali hatáskörrel való visszaélés gyanújával eljárás indult Trnka ellen.

Čaputová, a kormány és az ellenzék

Az igazságszolgáltatás helyreállítása szempontjából áttörés, hogy őrizetbe vették Trnkát, aki az egyik leghatalmasabb ember volt az országban – írta a közösségi hálón Zuzana Čaputová államfő. Az elnök hozzátette, bízik benne, hogy megismerjük az igazságot, és a visszaélések többi elkövetője ellen is eljárás indul.

Az, hogy őrizetbe vették a volt főügyészt, azt mutatja, nincsenek érinthetetlen személyek – jelentette ki Peter Pellegrini miniszterelnök. „Kulcsfontosságú lépés volt ennek eléréséhez az, hogy a rendőrség keze már nincs megkötve, és hogy megváltozott az országos rendőrfőkapitány jogi státusza” – tette hozzá.

Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter Trnka őrizetbe vételére reagálva elmondta, látszik, hogy a bűnüldöző szervek végzik a munkájukat és tudatosítják a nyilvánossággal szembeni felelősségüket. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig arról beszélt, mindenki felelős a cselekedeteiért, legyen akármilyen állami hivatalban. „Örülök, hogy a rendőrség végzi a dolgát” – mondta Danko.

Az ellenzék ennél hevesebben reagált. Az SaS szerint túl sokáig tartott, míg a rendőrség lépett. A párt vezetője, Richard Sulík szerint felmerül a kérdés, hogy amíg Trnka szabadlábon volt, befolyásolta-e a vizsgálat menetét és segített-e ezzel valakinek. Alojz Baránik (SaS) parlamenti képviselő szerint a NAKA-nak őrizetbe kellene vennie Počiateket és Norbert Bödör nyitrai vállalkozót is. Az utóbbi férfi ellen a Kuciak-per tanúi azt vallották, hogy segített Kočnernek az újságírók megfigyelése során. Az OĽaNO vezetője, Igor Matovič ugyancsak azt hangsúlyozta, Trnkának az elmúlt pár hónapban elegendő ideje volt arra, hogy elfedje a nyomokat. Szerinte ugyancsak érthetetlen, hogy a rendőrség miért nem végzett házkutatást Počiateknél, Bödörnél és Monika Jankovská bírónőnél. Az utóbbi korábban smeres államtitkár volt, és minden jel szerint Kočner rajta keresztül befolyásolhatta a bíróságokat. Trnka letartóztatását a Sme rodina is üdvözölte.

A PS/Spolu-koalíció, a Za ľudí, a KDH, a DS parlamenten kívüli pártok is üdvözölték Trnka őrizetbe vételét. Az utóbbi formáció színeiben politizáló Ľubomír Galko azt követelte, Počiateket is tartóztassák le. Hiszen amíg szabadlábon van, befolyásolhatja a nyomozást, de akár veszélyben is lehet, hiszen akikre terhelő vallomást tehet, azok az életére is törhetnek.

A Lemikon-ügy

Počiatek a Kočner videójának készítésekor még pénzügyminiszter, Trnka pedig főügyész volt. A két férfi részletesen átbeszélte a Tipos- és Lemikon-botrányként elhíresült ügyet. Ennek lényege, hogy 2008-ban a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, az állami lottótársaság, a Tipos jogtalanul használja a Športka fogadási rendszerét és kártérítést kell fizetnie. A kártérítés összege a bírósági eljárás során közel 2 milliárd koronára (nagyjából 66,7 millió euróra) növekedett. A Športkától egy Lemikon nevű ciprusi cég vette meg e követelés behajtásának jogát.

Az akkori pénzügyminiszter, Počiatek nem élt azzal a rendkívül fellebbezési lehetőséggel, amelyet a legfelsőbb ügyésznél, Trnkánál tehetett volna, inkább titokban kifizette az államkasszából a Lemikonnak a követelés első részletét. Egyes források szerint 13, más adatok szerint 16 millió euróról volt szó.

A további részletek elküldését a kormány rendkívüli törvénymódosítással állította le. A Lemikon mögött akkor egy Radovan Vítek nevű vállalkozó állt, akit szoros szálak fűznek a J&T pénzügyi csoporthoz. Az ügyre cseh újságírók derítették fényt, Počiateknek pedig magyarázkodnia kellett. A közelmúltban a bíróság egyébként úgy döntött, az államnak 2008-ban nem kellett volna kifizetnie a pénzt.

