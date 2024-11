Az együttműködésről tárgyalt Bakuban Pellegrini és Aliyev

Pellegrini hangsúlyozta, hogy Azerbajdzsán az energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú partnere az Európai Uniónak. A két elnök tárgyalt arról is, hogy január 1-jétől Ukrajnán keresztül jön-e a gáz Szlovákiába. „Aliyev elnök úr biztosított arról, hogy Azerbajdzsán nemcsak a szállítás kisebb részét garantálja a déli vezetéken és Bulgárián keresztül, hanem továbbra is érvényes az az ajánlatuk, hogy segítenek az Ukrajnán keresztül Szlovákiába irányuló gáztranzitban. Ez természetesen Oroszország és Ukrajna döntésén múlik” – mondta Pellegrini, és hozzátette, Azerbajdzsán kész adminisztratív és technikai eszközökkel segíteni Szlovákia gázellátását.

A kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt a két elnök, és egyetértettek abban, hogy a kapcsolatok fejlesztése mindkét fél érdeke.

Pellegrini szerint a gazdasági lehetőségeket tekintve Azerbajdzsán fontos ország Szlovákia szempontjából. Az államfő elmondta, a szlovák cégek egyre aktívabbak Azerbajdzsánban, az ITC szektorban. Tájékoztatta Aliyev elnököt, hogy Szlovákia IT-bemutatótermet nyit jövőre Bakuban, ahol a szlovákiai IT-cégek bemutatkozhatnak Azerbajdzsánban.

Pellegrini és Aliyev a fegyveriparról is tárgyalt. Azerbajdzsán vezető szerepet játszik a régió fegyveriparában, amiből a szlovák cégek is profitálhatnak. Pellegrini elmondta, Szlovákia szorgalmazza, hogy a szlovák és az azerbajdzsáni társaságok közös vállalatokat hozzanak létre.

Az éghajlatváltozással és a kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos kérdések is terítékre kerültek. Pellegrini egy energiaügyi kerekasztal-beszélgetésen is rész vesz Bakuban, Szlovákia energiaügyi stratégiájáról lesz szó, valamint arról, hogy az atomenergiára épülő újabb energiaforrások kiépítését tekinti Szlovákia a fenntarthatóság és a légszennyezés-csökkentés egyik fő pillérének.

„Beszélni fogok arról is, hogy Szlovákia szeretne részt venni abban egyedülálló kutatásban, amely során nemzetközi partnerekkel együttműködve megtalálnánk a módját annak, hogyan hasznosíthatnánk újra többször is a nukleáris hulladékot, ami nemcsak a szlovákiai atomerőművek, hanem az egész régió számára is biztonságot jelenthetne, és évtizedekre garantálná a nukleáris fűtőanyagot anélkül, hogy vásárolnunk kellene” – mondta a szlovák köztársasági elnök.

Pellegrini úgy véli, Szlovákia teljesíti a feladatait, és tisztában van azzal, milyen irányban kell haladnia a klímavédelem terén. „Komoly kihívások előtt állunk, és ha el akarunk érni valamit ezen a téren, akkor a világ összes meghatározó szereplőjének a fedélzeten kell lennie. Nem elég az, ha az EU az élen jár ebben, közben pedig a többi nagy gazdaság nem csökkenti, hanem még növeli is a kibocsátását” – zárta Pellegrini.