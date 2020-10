Mutatjuk, mit tartalmaz a kormány elsősegélycsomagja

Mától lépnek hatályba a szigorú járványellenes intézkedések. Be kell zárni a színházakat, a mozikat, fitnesz- és wellnessközpontokat, az éttermekben csak elvitelre lehet rendelni ételt és italt, a kávézókban sem lehet meginni egy eszpresszót. Azt, hogy meddig tartanak majd ezek a korlátozások, nem lehet megmondani, Szlovákia ugyanis más államokkal ellentétben nem időhöz kötötte a szigorítások hatályosságát, hanem a hétnapos mozgó mediánhoz. Ez az érték tulajdonképpen azt mutatja, átlagban mennyivel nőtt a fertőzöttek száma az országban az elmúlt hét napban. A szigorításokat csak abban az esetben törlik, ha a hétnapos medián 500 alá csökken, jelenlegi értéke 1054.

A mától hatályos szigorítások óriási nehézségeket okoznak a vállalkozóknak, éttermeknek, vagy a kultúrában dolgozóknak. Milyen segítséget tartalmaz a kormány elsősegélycsomagja?

Betegállomány

A Elsősegély + elnevezésű csomag keretében a miniszterelnök a betegállományban levő személyeknek járó támogatást mutatta be elsőként. Mint hangsúlyozta, ez olyan embereket érint majd, akik mások egészségéről gondoskodnak. Az úgynevezett Covid-járulék nem a vállalkozóknak szolgál, hanem azoknak az alkalmazottaknak, akik a mások iránt való gondoskodás során betegednek meg. Ebbe a csoportba tartoznak a kormányfő szerint az orvosok, az egészségügyi alkalmazottak, a laboratóriumokban dolgozók, vagy a szociális szolgáltatásokat nyújtó személyek. A támogatás tulajdonképpen a Szociális Biztosító által a betegszabadság alatt fizetett járulék lesz, ám az alkalmazott nettó bérének 100 százalékának megfelelő összegben.

Több pénz bérekre

A tavasszal elfogadott támogatást körülbelül a felével emelték meg, a kormány azzal számol, hogy a vállalkozóknak folyósított támogatás havi szinten eléri a kétszázmillió eurót. Több pénzt kapnak alkalmazottaik bérére azok a munkáltatók, akiknek a járványellenes intézkedések miatt kötelezően be kell zárniuk vállalkozásaikat. Ugyanúgy azok az egyéni vállalkozók is, akiknek az intézkedések miatt csökkent a bevételük, de az egyszemélyes kft.-k is.

„A támogatást a bruttó bér 80 százalékáról a munka árának 80 százalékára emeljük, ami annyit jelent, hogy a munkáltató helyett kifizetjük az alkalmazottak után fizetett járulékok egy részét is” – közölte Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter. Így a munkaadó az alkalmazott szuperbruttó bérének 80 százalékára igényelhet majd támogatást, alkalmazottanként legtöbb 1100 eurót.

Támogatás a kitartásért

Több pénzre számíthatnak azok a munkáltatók is, akiknek nem kell bezárniuk vállalkozásukat és a válság ellenére sem bocsátják el alkalmazottaikat. Ebben az esetben jelenleg az alkalmazott bruttó bérének 80 százalékára igényelhetnek támogatást, ám ez az összeg nem lépheti túl a 880 eurót. Újonnan a támogatás a szuperbruttó bér 80 százaléka lesz, s a felső határ 1100 euróra emelkedik. Ebben az esetben az állam az alkalmazottak bérének egy részét és a munkaadók által fizetett járulékok egy részét is kifizeti.

Kevesebb forgalom

Azon munkáltatók vagy vállalkozók is igényelhetnek támogatást, akiknek a válság alatt csökkent a forgalmuk, ezt a segítséget viszont nem lehet kombinálni az alkalmazottak bérére igényelt támogatással. A jelenlegi szabályozás szerint ha a bevétel 20–40 százalékkal csökkent, egy alkalmazottra 180 eurós támogatást lehet igényelni. 40–60 százalékos bevételkiesésnél ez az összeg 300 euró, 60–80 százalék között 420 és 80 felett 540 euró.

Az új szabályozás szerint a következő módon változik a támogatás összege: 20–40 százalékos bevételkiesésnél egy alkalmazottra 270 eurós támogatást lehet igényelni, 40–60 százaléknál ez az összeg 450 euró, 60–80 százalék között 630 és 80 felett pedig 810 euró.

Ezt a támogatást munkáltatók, az önálló keresőtevékenységet folytató (SZČO) munkáltatók és azok az önálló keresőtevékenységet folytató személyek igényelhetik, akiknek nincs alkalmazottjuk, de csökkent a forgalmuk.

Aki pénz nélkül maradt

Azok a vállalkozók is jogosultak nagyobb támogatásra, akik bevétel nélkül maradtak. A jelenlegi 210 eurós támogatás októbertől 315 euróra emelkedik. Az emelt összeget visszamenőleg, október 1-től fizetik ki, a támogatást így már novembertől lehet kérvényezni. A kérvényeket és a szükséges információkat a minisztérium a neprepustaj.sk és a pomahameludom.sk honlapokon fogja közzétenni.

Többen igényelhetnek

A kormány ugyanakkor azt akarja, hogy az eddiginél jóval több vállalkozó és munkáltató legyen jogosult a támogatás kifizetésére. Eddig ugyanis csak azok nyújthattak be kérvényt, akik vállalkozásukat február 1-ig megkezdték. Ha valaki a válság elején, vagy nyáron kezdett vállalkozni, vagy ekkor vett fel alkalmazottakat, már nem számíthatott támogatásra. Újonnan mindenki, aki idén szeptember 2-ig indította el vállalkozását, vagy vett fel alkalmazottakat, igényelheti majd az állami támogatást.

A minisztérium szerint az egyes kérvényeket, úgymint eddig, csak elektronikus formában lehet majd leadni, akik eddig is kaptak már támogatást, ők csak szerződés-kiegészítést fognak aláírni a segély folyósításáról.

Kulturális támogatás

Ha jelenleg az önálló keresőtevékenységet folytató (SZČO) személy a kultúrában dolgozik és bevételeinek 80 százalékától elesett, ám valamilyen más munkahelyről még van bevétele, akkor nem számíthat támogatásra. Újonnan ezek a személyek már 810 eurós támogatást igényelhetnének, s ebből az összegből vonnák le a más alkalmazásból befolyó összeget. Például ha egy színész elveszítette bevételeit, mert bezárták a színházát, de ennek ellenére egy másik munkából van 300 eurós bevétele, akkor az államtól 510 eurós támogatást igényelhet.

Ugyanez vonatkozik majd azokra a sportolókra is, akik nem rendelkeznek szociális biztosítással, elestek a sporttevékenységből származó bevételtől, ám van valamilyen más keresetük. Jelenleg 200 eurós támogatásra számíthatnak azzal a feltétellel, hogy semmilyen más bevételük sincs. Újonnan ezt az összeget 310 euróra növelik, amelyből csak azt a bevételt vonják le, amelytől nem estek el.

Idegenforgalom

Jelentős támogatásra, nagyjából 100 millió eurós csomagra számíthat az idegenforgalom. Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedési miniszter szerint ráadásul ez a támogatási rendszer az eddiginél sokkal átláthatóbb és konkrétabb. „Nem véletlen, hiszen a válság által az egyik leginkább sújtott ágazatról van szó” – fűzte hozzá a miniszter.

Ebből a csomagból igényelhetnek majd pénzt a szállodák, éttermek, fürdők, kávézók, történelmi műemlékek vagy múzeumok, ha az előző évhez képest több mint 40 százalékkal csökkent a forgalmuk. A támogatás a tavalyi forgalom 4 és 10 százaléka közötti összegnek lesz megfelelő annak függvényében, milyen mértékben csökkent a forgalom. Például egy kávézó, amely áprilisban zárva volt, a teljes áprilisi forgalmától elesett. Az új támogatási rendszer szerint tehát a 2019-es áprilisi forgalmának tíz százalékát kérheti az államtól. Az érintett vállalkozások visszamenőleg, április 1-től igényelhetik majd a segélyt, a kérvényeket ugyancsak elektronikusan lehet majd leadni.